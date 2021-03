Googlelta jymy-yllätys: Ihmisten seuranta ja mainosten näyttäminen verkossa muuttuu täysin

Google sanoo käyttäjien luottamuspulan pakottavan muutokseen, jossa yksittäisten ihmisten seurannasta luovutaan.

Netinkäyttäjien luottamus verkon yksityisyyteen on pieni. Google on profiloitunut yhdeksi aktiivisimmista ihmisten seuraajista.­

Google ilmoittaa luopuvansa netinkäyttäjää seuraavista teknologioista mainoksia näyttäessään. Google lakkaa tukemasta vuoteen 2022 mennessä myös niin sanottuja kolmannen osapuolen evästeitä, joita käytetään netinkäyttäjien seuraamiseen mainosten näyttämiseksi.

Kolmannen osapuolen eväste eli mainos- tai seurantaeväste on jonkun muun tahon kuin vierailtavan verkkosivun ylläpitäjän luoma pieni tiedosto, joka syötetään sivulla vierailijan laitteelle. Tämä tiedosto mahdollistaa käyttäjän nettiselailun seuraamisen.

Yhtiö ilmoitti myös, ettei se aio kehittää korvaavia käyttäjien tunnistusmenetelmiä seurantaevästeiden tilalle.

Googlella on mahdollisuus puuttua asiaan, koska sen nettiselain, Chrome, on markkinaosuudeltaan ylivoimaisesti suurin ja mainosvetoinen internet on pitkälti Googlen teknologioille rakennettu. Yhtiö sanoo olevansa tietoinen siitä, että moni tulee tällaisia korvaavia seurantaratkaisuja tarjoamaan.

Blogipostauksessaan Google kertoo, että nykykäytännöt ovat johtaneet luottamuksen romahtamiseen netin käytössä: verkon käyttäjistä ylivoimaisesti suurin osa uskoo heitä seurattavan koko ajan. Lisäksi ylivoimainen enemmistö uskoo heihin kohdistuvan tiedonkeruun tuovan heille huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Jos digitaalinen mainonta ei pysty vastaamaan ihmisten huoliin heidän tietojensa hyödyntämisestä, vapaan ja avoimen verkon tulevaisuus on vaakalaudalla, kirjoittaa Googlen mainosyksityisyys- ja luottamusjohtaja David Temkin.

Ilmoituksella voi olla merkittäviä vaikutuksia sen kannalta, miten netin mainosmarkkina toimii.

Googlen pääansaintamalli on mainosten näyttäminen, eikä yhtiö siitä ole kuitenkaan luopumassa.

Yhtiö testaa parhaillaan korvaavaa teknologiaa nimeltään Privacy Sandbox technology for interest-based advertising (FLoC), jossa yksittäiset ihmiset ”kätketään” samankaltaisista asioista kiinnostuneiden suurempien ryhmien joukkoon. Google kutsuu näitä ryhmiä kohorteiksi. Jatkossa mainosten kohdistaminen perustuu ryhmäjäsenyyksiin, joissa yksittäisiä käyttäjiä ei identifioida eikä heistä rakenneta personoituja profiileja.

Myös Chrome-selaimen yksityisyysasetuksiin tuodaan lisää valintoja, joilla kolmansien osapuolien seurantaan pystyy puuttumaan.

Muutokset eivät vie kuitenkaan pois mainostajien mahdollisuuksia kohdistaa sisältöjään ihmisille YouTubessa, Gmailissa ja hakukoneessa näytettävien sponsoroitujen tulosten avulla, Digiday kertoo. Myös ostaessaan mainoksia tietyiltä verkkosivuilta, mainostajat voivat kohdistaa mainoksensa joko itse muualta keräämiensä tietojen tai Googlen kohorttiryhmien avulla.

Googlen toiminnassa ei ole kyse pelkästä hyväntekeväisyydestä. Suurten teknologiayhtiöiden vallan kasvaessa ne ovat päätyneet yhä useammin regulaattorien huomion kohteeksi.

Google sai myös näkyvän tahran kilpeensä helmikuussa, kun se riitaantui Australian hallituksen kanssa maksuista, joita sille haluttiin asettaa uutisartikkelien jakamisesta alustaltaan. Yhtiö jopa uhkasi vetää hakukoneensa kokonaan pois australialaisten käytöstä, mutta perui aikeensa Microsoftin tarjottua omaa Bing-hakukonettaan tilalle.

Anonyymit nettipalvelut ovat kasvattaneet suosiota viime aikoina. Esimerkiksi seurantavapaa DuckDuckGo-hakukone on kasvattanut suosiotaan rutkasti.

Googlen ilmoitus ei tarkoita sitä, että yhtiö lopettaa käyttäjiensä selailuhistorian tallentamisen. Näillä näkymin kysymys on sen hyödyntämisestä mainonnan kohdistamiseen. Mahdollisuus yhteiseen ja synkronoituun selailuhistoriaan esimerkiksi puhelimen ja tietokoneen välillä on ominaisuus, jota monet käyttäjät arvostavat.

Seurantaa voi vähentää oman Google-tilinsä yksityisyysasetuksia muuttamalla, olemalla kirjautumatta Google-tililleen verkkoselaimella tai käyttämällä jotain muuta selainta kuin Chromea.