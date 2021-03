Verkkokauppa.com: Tässä tämän vuoden 4 hittituotetta

Turvallisuus ja kotona viihtyminen määrittelevät vuoden 2021 hittiostoksia.

Suomalaisten ostoslistalla vuonna 2021 ovat älylukot, edulliset valvontakamerat, älyohjattavat ilmankostuttimet sekä sähköauton älykkäät latausasemat, ennustaa Verkkokauppa.com.

Älylukko ja kamerat edustavat kodinturvallisuustrendiä. Erona tavalliseen lukkoon älylukko voi olla avaimen ohella avattavissa mobiilisovelluksella, paikannetusti oven eteen saavuttaessa, äänitunnisteella, bluetoothilla tai koodilla. Turvakameroiden saralla Verkkokauppa.com ennustaa menestystä erityisesti muutaman kympin hintaisille laitteille, joista on karsittu kaikki turha.

Turvatrendin ohella myös kotona viihtyminen näkyy tänä vuonna. Tämä näkyy ratkaisuina, joissa valot ja televisio sammuvat automaattisesti asukkaan mennessä nukkumaan. Samoin se näkyy älykkäinä ilmankostuttimina sekä ilmastointilaitteina ja ilmalämpöpumppuina.

Sähköautojen ja hybridien lisääntymisen myötä koteihin myytäneen myös älykkäitä latauspisteitä, jotka pitävät omistajansa ajan tasalla latauksen edistymisestä ja sähkönkulutuksesta sovelluksen välityksellä.

Viime vuoden myyntihittejä olivat älykkäät ulkovalot, etäohjattava pistorasia, älyvalot sekä robotti-imurit.

Älykodin rakentamisessa on muutamia huomioon otettavia seikkoja. Ensimmäisiä on se, millaisen ohjausyksikön eli home hubin päälle älykodin rakentaa. Kaikki yksiköt eivät ole yhteensopivia kaikkien älylaitteiden kanssa. Kauppa neuvookin aloittamaan varovaisesti yhdellä laitteella.

Toinen valinta on kotia ohjaava digiavustaja, joka on käytännössä Amazonin Alexa, Googlen Assistant tai Applen Siri. Näistä vain Siri ymmärtää suomea, mutta sen tukemia laitteita on kaikkein vähiten.

Älykodit ovat verrattain varhaisessa vaiheessa, ja kuluttajien kannattaa olla varovaisia kaupoissa. Tunnetaan paljon tapauksia, joissa valvontakamerat ovat päästäneet tirkistelijät makuuhuoneisiin internetin kautta.

Myös sähkövalojen ensimmäisissä sukupolvissa sekä älylukoissa on ollut merkittäviä tietoturvapuutteita. Älylaitteen ostaessaan asiakas hankkii samalla kotiinsa yhden potentiaalisen hakkerointikohteen. Maailmalta on myös paljastanut tapauksia, joissa älylaitteiden käyttäjien tietoja on säilytetty leväperäisesti.