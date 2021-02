Painaako stressi päälle? Google tarjoaa minuutin pysähtymisniksin

Googlen hakukoneessa on hetken kestävä hengitysharjoitus hektistä arkea eläville.

Joskus on hyvä keskittyä perusasioihin. Yksi niistä on hengittäminen, joka stressin valtaamassa arjessa ei välttämättä tule edes mieleen. Googlen mieleen se kuitenkin on tullut.

Googlen hakukoneessa on yllätys, siis niin sanottu easter egg, joka on varattu hengittämistä varten. Kirjoita hakukenttään breathing exercise, niin Google tarjoaa minuutin kestävän hengitysharjoituksen.

Hakutuloksena näet sinisen palkin, jossa on keskellä iso nappi. Sen painaminen aloittaa harjoituksen. Hetken keskittymisen jälkeen Google kehottaa hengittämään ensin sisään ja sitten ulos. Ruudulla näkyy pallo, joka laajenee ja supistuu visuaalisena apuna hengittämiseen.

Tätä jatketaan, kunnes minuutti on täynnä.

Hengitysharjoitus ei ilmestynyt suomenkielisellä hakutermillä. Lisäksi se ei toiminut lainkaan puhelimen Google-sovelluksessa.

Googlen yllätyksiin lukeutuu myös muun muassa stressiä purkava lelu. Voit saada sen esiin kirjoittamalla hakuun spinner.