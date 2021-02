Bill Gates: Jos sinulla on vähemmän rahaa kuin Elon Muskilla, kannattaa varoa bitcoinia

Bill Gatesin mukaan vain häntä rikkaammat voivat sijoittaa huoletta bitcoiniin.

Maailman tällä hetkellä toiseksi rikkaimman ihmisen Elon Muskin Tesla-yhtiö osti helmikuun alkupuolella bitcoin-virtuaalivaluuttaa 1,5 miljardilla dollarilla. Microsoft-miljardööri Bill Gates ei kannusta Muskia köyhempiä sijoittamaan bitcoiniin.

– Elonilla on kasoittain rahaa ja hän on hyvin oppinut, joten en ole huolissani siitä, että hänen bitcoininsa menevät jotenkin satunnaisesti ylös ja alas, Gates totesi uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.

– Näihin manioihin menee mukaan myös ihmisiä, joilla ei ole yhtä paljon ylimääräistä rahaa. Yleinen arvioni on, että jos on vähemmän rahaa kuin Elonilla, kannattaa todennäköisesti olla varovainen.

Bloombergin listauksen mukaan Bill Gates on maailman kolmanneksi rikkain ihminen toisena olevan Muskin ja ensimmäiseksi sijoittuvan Amazon-yhtiön perustajan Jeff Bezosin jälkeen.

Musk on ollut virtuaalivaluuttojen kannattaja, ja on viime aikoina heilutellut niiden kurssia sijoitusten lisäksi myös Twitter-viesteillään. Bitcoinin kurssi on ollut viime aikoina kovassa laskussa, todennäköisesti ainakin osittain Muskin twiittien takia.

Gates on sen sijaan suhtautunut virtuaalivaluuttoihin hyvin kriittisesti jo aiemmin.