Kaksi hyvin erilaista peliä lähtee nyt parhaaseen hintaan: Täysin ilmaiseksi

Viikon Epic-kattaus koostuu driftaamisesta ja riehumisesta vapaassa hiekkalaatikossa.

Voit ensi viikon torstai-iltaan mennessä kartuttaa pelikattaustasi kahdella oivalla nimikkeellä, kiitos Epic Games Store -pelikaupan viikoittain vaihtuvien ilmaistarjousten. Nyt ovat vuorossa Absolute Drift ja Rage 2.

Absolute Drift on erilainen ajopeli. Ylhäältäpäin kuvatussa pelissä ohjataan pieniä autoja lähinnä sivuluisussa halki pelkistettyjen grafiikoiden. Minimalistinen peli on saavuttanut hyvän maineen pelaajien keskuudessa ja on saatavissa Windowsin lisäksi myös Mac-tietokoneille. Peli on sallittu vähintään 3-vuotiaille.

Aika lailla toista maata edustaa viikon toinen ilmaispeli Rage 2. Heti alkuun on syytä korostaa, että peli kantaa Pegi-leimaa 18, eli vain täysi-ikäisten sopii tätä pelata.

Rage 2 ei ole kaikkien mieleen, mutta ainakaan sitä ei voi suositella lapsille.­

Pelissä tutkitaan avointa, mutta joidenkin pelaajien turhan autioksi moittimaa maailmaa, joka on asteroidin jäljiltä huonossa jamassa. Ammuskelu ja erilaisilla ajoneuvoilla hurjastelu näyttelevät suurta roolia. Peli siis jakaa mielipiteitä, mutta tähän hintaan se kenties kannattaa katsastaa.

Vuonna 2019 ilmestynyt Rage 2 on jatkoa vuoden 2011 Ragelle. Tekijöiden joukossa on id Software, jonka meriitteihin kuuluu esimerkiksi videopelejä 1990-luvulla mullistanut Doom.

Rage 2 vaatii tietokoneelta enemmän puhtia kuin Absolute Drift ja haukkaa 50 gigatavua tallennustilaa. Peli on saatavissa vain Windowsille.

Epic Games Storen käyttö ja pelien lunastaminen edellyttää ilmaista käyttäjätiliä ja asiakasohjelmiston asennusta. Kummankin pelin voi lunastaa ilmaiseksi torstaihin 25. helmikuuta kello 18 mennessä.