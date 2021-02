Arvostelussa tämän hetken kuumin peli: Puskista tullut Valheim yksinkertaisesti erinomainen

Jo early access -vaiheessa Valheim tekee monta asiaa paremmin ja mielekkäämmin kuin moni saman lajityypin edustaja.

Viime vuonna louhivista avaruuskääpiöistä kertovan mainion Deep Rock Galactic -yhteistyöpelin julkaissut Coffee Stain Studios on osunut todelliseen kultasuoneen.

Helmikuun alussa early accessina julkaisema, ruotsalaisen Iron Gaten kehittämä Valheim nousi hetkessä pelipalvelu Steamin suosituimmaksi ja myi yli kaksi miljoonaa kopiota runsaassa kahdessa viikossa. Samalla Youtube ja pelistriimisivusto Twitch ovat täyttyneet Valheimissa seikkailijoista.

Yllä mainittu ei ole ihme, sillä Valheim on parasta, mitä selviytymispelien genrelle on tapahtunut pitkään aikaan. Tarkoitus on pysytellä hengissä vihamielisessä ympäristössä yksi tai porukalla. Toisia ihmisiä vastaan pelaaminenkin onnistuu, mutta se ei ole pelin varsinainen juttu.

Peli yhdistelee kolmannesta persoonasta kuvattua selviytymistä, seikkailua, taistelua ja rakentelua niin onnistuneesti, että sillä on kaikki mahdollisuudet nousta vuoden 2021 indiepeliksi, jopa vuoden suurimmaksi peli-ilmiöksi. Se ammentaa esimerkiksi The Forestista, Minecraftista ja hieman yllättäen jopa Dark Souls -sarjasta.

Hyvää

Valtava maailma piskuisessa paketissa

Hahmojen liikkuvuus serverien välillä

Kavereiden kanssa seikkailu

Huonoa

Käyttöliittymä vaatii parantelua

Pelaaja on kuollut viikinki, joka aikoo päästä Valhallaan ylijumala Odinin saleihin nauttimaan ikuisesta tuopinnostelusta ja taistelusta. Ensiksi täytyy päästä pois Valheimista, eräänlaisesta kiirastulesta. Se tapahtuu keräämällä varusteita, rakentamalla tukikohta ja voittamalla maailman kolkissa odottavat pomotaistelut.

Urheat viikingit surmasivat pelin ensimmäisen pomon. Jokaisen pomon voittaminen avaa uusia rakentelumahdollisuuksia.­

Pelin piskuisesta yhden gigatavun koosta huolimatta Valheimin maailma on valtava. Se sisältää syviä meriä, tummanpuhuvia ikimetsiä, lumista tundraa, polttavaa aavikkoa ja paljon muuta. Jokaisessa ympäristössä on haasteensa, vihollisensa ja materiaalinsa.

Pelin pikselinen grafiikka on kehittäjien tietoinen valinta, mutta siitä huolimatta Valheim näyttää todella hyvältä, paikoittain jopa kauniilta. Se mahdollistaa pelin sujuvan toimimisen myös pienemmän budjetin tietokoneilla.

Valheim tekee kaiken paremmin

Valheim on ottanut oppia siitä, mikä monessa muussa yhteistyömahdollisuuden sisältävässä selviytymispelissä kismittää.

Ensinnäkin Valheim välttää suuren sudenkuopan, joka vie helposti pelinautinnon ja tekee selviytymisestä selviytymistä sen itsensä vuoksi. Pelaajan ei tarvitse jatkuvasti huolehtia hahmonsa ruokkimisesta ja juottamisesta, vaan esimerkiksi parin tunnin tukikohdan rakentelu onnistuu ilman jatkuvaa huolenpitoa. Ravintoa toki tarvitaan, mutta sitä kannattaa varata lähinnä pidemmille tutkimusretkille ja pomotaisteluihin.

Valheimin kartta on valtava. Keskellä näkyvä pieni osa on tosiasiassa laaja alue, muu tutkimatonta tuntematonta.­

Monessa pelissä pelaajien hahmot ovat serverikohtaisia, mutta Valheimissa samalla hahmolla voi vierailla niin monella palvelimella kuin huvittaa ja hahmo tuo varusteensa ja kykynsä mukanaan. Tästä syystä yksin pelaamiseen käytetyt tunnit kantavat hedelmää myöhemmin, mikäli mukaan tulee kavereita. Serverille mahtuu kerrallaan 10 pelaajaa.

Valheim on parhaimmillaan porukalla, jolloin tukikohtien rakentelu etenee nopeasti. Parin pelipäivän aikana 11 tunnissa kivikirveemme vaihtuivat pronssisiksi ja vaatimattomasta mökistä kasvoi tukkimuurilla suojattu kartano kalusteineen, kasvimaineen, varastotiloineen ja sepän pajoineen. Käymisastiakin odottaa nurkassa siltä varalta, että jostain löytyy siman raaka-aineet.

Urheat viikingit tutkimusmatkalla.­

Juuri kun myrsky hellitti ja merenkäynti tasaantui, päätti merihirviö käydä viikinkien kimppuun.­

Porukalla tehdyt tutkimusretket ovat olleet erinomaisia. Ei voi liikaa arvostaa sitä löytämisen ja ihmettelyn riemua, kun viikinkilaiva lähtee satamasta, joutuu myrskyn silmään ja merihirviöiden kynsiin, mutta lopulta saavuttaa ennalta tutkimattoman saaren. Saaren, josta kohta juostaan hippulat vinkuen takaisin laivaan peikot ja muut möröt kintereillä.

Oma tupa pystyyn

Rakentamisen pääraaka-aine on etenkin alussa puu. Kaatosuunta kannattaa tarkistaa kuten oikeissakin metsätöissä, sillä tukkipuun alle kuollut viikinki ei ole harvinainen näky. Puuta ei onneksi tarvitse raahata tukikohtaan tukki kerrallaan, vaan isosta puusta irtoaa monta pienempää palasta. Tarvittaessa pelaaja voi rakentaa myös kärryn, jonka avulla voi kuljettaa suuriakin lasteja kerralla.

Metsurin taidot, kuten muutkin kyvyt, kehittyvät käyttäessä. Tämä on toimiva malli, joka vapauttaa pelaajan pelaamaan Valheimia sen sijaan että aikaa menee optimaalisen kykykombinaation miettimiseen.

Etenkin Valheimin metsät on toteutettu hienosti kasveineen ja korkeuseroineen.­

Rakennettavaa ja puuhasteltavaa on paljon. Uutta rakennettavaa löytyy ja varusteita voi parannella lähes aina uusia materiaaleja löydettäessä, mutta onneksi se tuntuu luontevalta ja mielekkäältä. Toki viikinkijoukon varustamiseksi täytyy esimerkiksi kaivaa kuparia ja tinaa, mutta missään vaiheessa materiaalien haaliminen ei tunnu siltä, että niitä haalitaan vain niiden itsensä takia.

Valheim ei siis kaadu loputtomaan grindaamiseen, mutta rakentelusta löytyy myös yksi pelin harvoista vielä hiomista kaipaavista elementeistä: seinät, kattopalkit ja lankut eivät aina napsahda kohdilleen niin helposti kuin pitäisi, eikä peli aina kerro missä vika on.

Kaikki paha tapahtuu öisin

Yön vaarat ovat selviytymispelijen peruskauraa ja niinpä myös Valheimissa saa olla varuillaan auringon laskettua mäkien taa. Yöllä toimiminen on hankalampaa jo siitäkin syystä, että kylmyys kangistaa kovimmankin viikingin.

Suurin vaara piilee kuitenkin Valheimin hirviöissä. Hyvin suojatussa tukikohdassa saa pääasiassa olla rauhassa, mutta välillä metsä herää henkiin ja lähettää pelaajan kimppuun joukon pahiksia.

Pienen mökin tykötarpeineen rakentaa hetkessä.­

Muutamassa tunnissa tukikohta laajenee huomattavasti.­

Taistelu on yksinkertaista. Pelaajalla on käytettävissään pari erilaista hyökkäystä ja torjunta. Hyökkääminen, liikkuminen ja torjuminen kuluttavat voimia, jotka palautuvat hiljalleen. Terveyspisteet taas palautuvat riippuen siitä, onko viikinki saanut tarpeeksi syödäkseen.

Viikingin kuollessa pelaaja tiputtaa kaikki varusteensa ja joutuu juoksemaan alasti niitä hakemaan. Toistuvat kuolemat voivat myös alentaa kykypisteitä väliaikaisesti.

Kuolema ei tunnu esteeltä vaan hidasteelta, mutta silti toki kismittää, kun viikinkisoturi kaatuu tutkimusmatkalla ja herää alasti sängystään toiselta puolen maailmaa. Tämänkin olisi voinut välttää rakentamalla pieni mökki kaukotukikohdaksi ja sänky mökkiin, mutta oppia ikä kaikki.

Puiden kaataminen on välillä vinkeää puuhaa.­

Valheim tarjoaa jo early access -vaiheessaan ehdottoman hyvää vastinetta noin 15 euron hinnalleen. Se on jo nyt todella valmis paketti, mutta paranee varmasti ajan kanssa.

Valheimin taivaalla loistaa maailmanpuu Yggdrasil.­