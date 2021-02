Australia arvostelee ankarasti Facebookin uutisestoa – ei aio perääntyä lakiesityksestä

Australia on säätämässä lakia, joka pakottaisi suuret teknologiayhtiöt maksamaan välittämistään uutissisällöistä.

Australian hallitus arvostelee ankarasti sosiaalisen median yhtiö Facebookia tämän estettyä uutissisältöjen levittämisen maassa. Maan valtiovarainministeri Josh Frydenberg sanoi Facebookin tekevän väärin.

– Facebookin toimet ovat tarpeettomia, kovakouraisia ja vaurioittavat yhtiön mainetta täällä Australiassa, ministeri sanoi.

Frydenberg tähdentää, että maan hallitus on ”absoluuttisen sitoutunut” toteuttamaan suunnitelmansa laista, joka pakottaisi suuret teknologiayhtiöt maksamaan välittämistään uutissisällöistä. Lakiesitys on jo läpäissyt maan parlamentin edustajainhuoneen ja on nyt senaatin käsittelyssä.

– Päivän tapahtumat vahvistavat kaikille australialaisille sen, että näillä digitaalisilla jättiläisillä on valtava vaikutusvalta markkinoihin, ministeri sanoi.

Facebook esti uutissisällön jakamisen Australiassa torstaiaamusta paikallista aikaa. Lisäksi australialaisten uutismedioiden juttujen jakaminen on nyt estetty kaikilta Facebookin käyttäjiltä koko maailmassa.

Myös ihmisoikeusjärjestö tuomitsee

Teknologiayhtiöt ovat vastustaneet Australian lakiesitystä ja pelänneet sen toimivan ennakkotapauksena, joka uhkaa yhtiöiden liiketoimintaa myös muissa maissa. Niin ikään palveluidensa rajoittamisella uhkaillut Google on kuitenkin päässyt sopuun australialaisten mediayhtiöiden kanssa.

Uutissivustojen ohella esto näyttää vaikuttaneen myös viranomaisten ja järjestöjen sivuihin. Facebook on kuitenkin vakuuttanut, ettei tämä ole tarkoituksellista ja on sanonut korjaavansa asian näiden sivujen osalta.

Hallituksen ohella Facebookin toimintaa arvosteli ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Australian alueen johtaja Elaine Pearson.

– On moraalisesti kestämätöntä katkaista pääsy tärkeään tiedonvälitykseen keskellä yötä kokonaiselta maalta, hän sanoi.

Huolta on herättänyt myös se, että ammattimaisten uutismedioiden estäminen edistää valeuutisten ja muun misinformaation kukoistamista alustalla.