Amazonilla on verkkokaupassaan paha ongelma – edes varmistettu ostos -merkintä ei suojaa sumutukselta

Väärien tuotearvostelujen ongelma ei näytä poistuvan millään, kuluttajajärjestön selvitys valottaa.

Amazon on maailman suurimpia verkkokauppoja.­

Verkkokauppajätti Amazonissa myytäviä tuotteita saatetaan varustaa väärillä arvosteluilla, jotta ne näyttäisivät houkuttelevilta. Vääristä arvosteluista on kehittynyt kokonainen bisnes, brittiläinen kuluttajajärjestö Which? paljastaa.

Which? löysi kymmenen eri verkkosivustoa, jotka myyvät vääriä arvosteluja alkaen 5 puntaa eli noin 6 euroa kappaleelta. Järjestö ei eritellyt sitä, oliko väärennettyjä arvosteluja myös Amazonin kansainvälisillä alasivustoilla.

Asiasta uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Joissakin tapauksissa kaupan oli arvostelupaketteja, joista maksamalla sai esimerkiksi 50 arvostelua noin 700 eurolla. Tuhannesta arvostelusta piti pulittaa yli 9000 euroa.

Lisäksi viisi eri yritystä oli saanut piiriinsä yli 700 000 tuotearvostelijaa, joita kannustetaan myönteisiin arvioihin rahalla tai ilmaisilla tuotteilla.

Amazonissa myytävät tuotteet eivät aina ole Amazonin itsensä kauppaamia, vaan se toimii alustana muille kauppiaille. Tällainen arvostelujen myyminen kauppiaille rikkoo Amazonin ehtoja. Amazon sanoo poistavansa vääriä arvosteluja ja ryhtyvänsä toimiin väärinkäyttäjiä vastaan. Ongelma on kuitenkin ollut olemassa vuosia.

Which? sanoo, että väärennystekniikat ovat niin kehittyneitä, että väärillä arvosteluilla on jopa vahvistettu ostos -merkintä. Monissa tapauksissa tämä on edellytys palkkion saamiselle. Arvosteluilta edellytetään usein myös vähintään kahden virkkeen pituutta.

Esimerkiksi vuonna 2019 Which? paljasti Amazonin tulvivan vääriä viiden tähden arvosteluja täysin tuntemattomille tuotebrändeille ja etenkin kuulokkeille.

Which? toisaalta katsoo, että väärien arvostelujen myyjien kehittyvät taktiikat todistavat siitä, että Amazon on puuttunut ongelmaan. Palveluja myyvillä sivuilla myös annetaan ohjeita, miten väärät arvostelut voi yrittää piilottaa Amazonin silmiltä.

Amazonin edustajan mukaan työtä väärien arvostelujen kitkemiseksi tehdään yhdessä muiden teknologiayhtiöiden kanssa, mutta verkon kauppapalvelut eivät pysty siihen yksin. Lisää valtaa tulisi antaa viranomaisille, kuten Britannian Competition and Markets Authority.