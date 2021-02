Näin paljon bitcoin syö sähköä – ekologisena pidetty Tesla tahri kätensä

Virtuaaliraha bitcoinin sähkönkulutus ohitti Argentiinan ja hipoo Norjaa.

Bitcoinien valmistus ja rahaan liittyvän maksuverkoston ylläpito ahmaisee uskomattoman määrän sähköä, Cambridgen yliopisto laski BBC:n mukaan. Yliopiston mukaan bitcoin kuluttaa sähköä noin 121,36 terawattituntia (TWh) vuodessa, mikä on enemmän kuin koko Argentiinan valtio (121 TWh) ja lähellä Norjaa (122,20 TWh).

Bitcoinien louhinta tarkoittaa tietokoneilla tehtävää raskasta laskentaa, jossa ratkotaan matemaattisia ongelmia uusien bitcoinien luomiseksi ja bitcoineilla tehtävien maksujen vahvistamiseksi. Louhijoilla on käytössään jopa kokonaisia halleja täynnä jatkuvasti töitä tekeviä tietokoneita.

Kokonaan digitaalinen maksuväline on viime aikoina nauttinut ennätyksellisestä arvonnoususta, mikä rohkaisee louhijoita vain lisäämään laskentaa. Yhden bitcoinin hinta oli tätä uutista kirjoitettaessa noin 39 100 euroa.

Arvoa nostatti osaltaan sähköautovalmistaja Tesla, joka äskettäin ilmoitti ostaneensa bitcoineja 1,5 miljardilla dollarilla ja voivansa lähitulevaisuudessa hyväksyä sähköautojensa ostamisen bitcoineilla.

Samalla Tesla likasi mainettaan ympäristönsuojelijana. Koska bitcoinien louhintaan käytetty sähkö tuotetaan arviolta pääosin hiilellä, kyseessä on kasvava päästöongelma. Ylivoimaisesti eniten bitcoineja louhitaan Kiinassa. Bitcoinia on myös arvosteltu rahanpesun ja petosten helpottamisesta. Se on suosittu valuutta muun muassa verkkorikollisten keskuudessa.

Bitcoinin arvon säilyminen tai nouseminen on kaikkea muuta kuin selviö. Arviot sen pidemmän ajan kurssista vaihtelevat yli 400 000 dollarista nollaan dollariin. Jos arvo romahtaa, samalla putoaisi sähkönkulutus ja sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.