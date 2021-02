Netissä kiertää päräyttävä niksi huijauspuheluita vastaan – valitettavasti se ei toimi

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita ei voi ohjata rahankeruunumeroihin.

Suomalaisille on soiteltu huijauspuheluita Microsoftin nimissä viime kuukausien ajan ahkerasti. Huijauksissa soittaja väittää olevansa ”Windowsin tekniseltä osastolta” ja tarjoutuu auttamaan vastaajan ”tietokoneisiin pesiytyneiden hakkereiden ja virusten” kanssa.

Todellisuudessa soittajan on tarkoitus päästä käsiksi uhrin verkkopankkiin ja joko siirtää rahat sieltä pois tai ostaa niillä bitcoineja ja siirtää nämä itselleen.

Kampanja tuntuu olevan jälleen aktiivisessa vaiheessa. Allekirjoittanut IS:n toimittaja sai maanantain aikana neljä Microsoft-huijaussoittoa.

Monia muitakin soitot ovat nyppineet. Viime viikolla sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää seuraavanlainen viesti:

Saatko erilaisia häiriö- tai häirikkösoittoja Microsoft-tuesta tai sijoitusvinkeistä tms? Kerro soittajalle, että olet kiireinen juuri nyt, mutta käske soittamaan hetken kuluttua ”työnumeroosi” kun olet valmiiksi tietokoneella ja annat työnumeroksesi Mannerheimin Lastensuojeluliiton keräyspuhelimen numeron eli esim: ”I’m sorry, I’m really busy now, so please call me back to my work number, when i’m on my desk”…

+35860017000. [Mannerheimin lastensuojeluliiton lahjoituspuhelin.]

Huijarit soittavat sinne, niin 5,09 € kolahtaa MLL:n tilille. Saa jakaa.

Neuvo kuulostaa näppärältä päällisin puolin. Se ei kuitenkaan toimi, kertoo Timo Saxén Telian viestinnästä. Puhelut lahjoitusrahoja kerääviin liittymiin eivät toimi ulkomailta.

Ulkomailta palvelunumeroon soitettaessa puhelu ei kytkeydy laisinkaan, sillä ulkomaanpuhelut niihin on estetty. Syynä tähän on se, että ulkomaan operaattorit ja soittajat eivät voi tietää palvelunumeron erikoismaksusta, eikä hyvään tarkoitukseen tulevaa maksua voitaisi veloittaa soittajalta.

– Liikenne on mahdollista vain normaalin sopimushinnoittelun pohjalta. Silloin nämä numerot on pudotettava pois. Soittajan on tiedettävä, mitä puhelu maksaa, Saxén toteaa.

Moni huijaussoittaja näyttää soittavan suomalaisesta numerosta. Vaikka numero olisi väärennetty Suomeen, tilanne on sama.

– Kun puhelu saadaan näyttämään atk-kepposilla kotimaisesta numerosta tulevaksi, ei tosiasiallisesti käytetä liittymää, jonka numero näytöllä näkyy. Kun liikenne tulee ulkomailta, se tulee ulkomailta, Saxén sanoo.

Huijaussoittojen puhelinnumeroita ei kannata estää, koska ne ovat mitä todennäköisimmin satunnaisesti luotuja. Tällöin voi tulla estäneeksi täysin viattoman ihmisen, jonka numeroa on käytetty tämän tietämättä.