Psykoterapiakeskus Vastaamo on asetettu konkurssiin

Vastaamo asetettiin konkurssiin aamukymmeneltä.

Helsingin käräjäoikeus on asettanut Psykoterapiakeskus Vastaamon konkurssiin tänä aamuna klo 10.

Vastaamon yhtiökokous asetti yhtiön selvitystilaan tammikuun lopussa. Selvitysmieheksi nimitettiin Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fennolta. Konkurssihakemus pantiin vireille viime viikon perjantaina, kun Nyyssönen teki päätöksen, ettei selvitystilamenettelyn läpivieminen ole mahdollista.

Konkurssihakemuksen mukaan yhtiön velkojen arvioitu kokonaismäärä on 5 946 229,39 euroa. Yhtiön varojen arvioitu kokonaismäärä on 2 241 355 euroa. Yhtiön varallisuus muodostuu rahoista ja pankkisaamisista, myyntisaamisista, koneista ja kalustoista sekä saamisista henkilökunnalta.

Vastaamon liiketoiminta on myyty Vervelle, ja terapiasuhteita on määrä jatkaa siellä 2.3. alkaen. Viimeinen päivä asiakastyölle Vastaamossa on 1.3. Hoidot jatkuvat uusina terapiasuhteina. Asiakastiedot tai Vastaamon tietojärjestelmät eivät kuulu kauppaan.

Kauppa vaatii hyväksynnän konkurssipesän pesänhoitajalta ja velkojilta. Vastaamon suurimmat velkojat ovat OP Yrityspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Finnvera, Ilmarinen ja Verohallinto.

– On korostettava, että tämä ratkaisu on hyvä keino säilyttää kaikkien työntekijöiden työsuhteet ja ennen kaikkea – mikä tahtoo unohtua – potilastyö pystyy jatkumaan katkeamatta. Se potilastyön jatkuminen on tässä kaikista tärkein, sillä he ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa, Nyyssönen sanoi Taloussanomille viime viikolla.

Nyyssösen mukaan Vastaamolle ei ollut helppoa löytää ostajaa. Ostajan löytäminen vaati aktiivista työtä, vaikka kiinnostuneita oli useampia.

Vastaamon entiset omistajat eli ex-toimitusjohtaja Ville Tapio vanhempineen riitelevät Vastaamon ostaneen Intera Partnersin kanssa yrityskaupan laillisuudesta. Intera sanoo Tapion olleen tietoinen loppuvuodesta 2018 ja keväällä 2019 tapahtuneista murroista, kun yhtiö myytiin 9 667 000 euron hintaan kesällä 2019.

Oikeus on jäädyttänyt myyjien varoja kauppahinnan verran, ja Tapio vanhempineen on vaatinut Helsingin käräjäoikeudelta takavarikon purkua. Välimiesoikeus ratkaisee myöhemmin kaupan laillisuuden.