Näitä lukuja Netflix ei kerro – käyttäjämäärä Suomessa selvisi

Netflixin käyttäjämääristä saatiin tietoa ulkopuolisen tutkimuksen kautta.

Suomi on kehittynyt tilausvideomaa.­

Yhdysvaltalaisen tilausvideopalvelu Netflixin on tiedetty olevan suosittu Suomessa, mutta kuinka suosittu? Tähän kysymykseen antaa ainakin yhden vastauksen Euroopan neuvoston perustama mediantutkimuslaitos European Audiovisual Observatory.

Laitos julkaisi Trends in the VOD market in EU28 -raportin, joka antaa numeroita tilausvideopalvelujen käytöstä ja kehityksestä Euroopan unionissa.

Tilaston mukaan Netflix oli tilausvideopalvelujen ykkönen Suomessa viime vuonna 29 prosentin markkinaosuudellaan. Kakkosena oli Viaplay (16 %) ja kolmantena kotimainen Ruutu+ (13 %), jonka omistaa Ilta-Sanomien emoyhtiö Sanoma. Yhteensä ne kaappasivat 58 prosenttia markkinasta.

Yhteensä Suomessa oli viime vuonna 2,536 miljoonaa tilausvideopalvelun käyttäjää, European Audiovisual Observatory laskee. Jos Netflixin osuus heistä on 29 prosenttia, olisi sen Suomen tilaajamäärä noin 735 000.

Digimedian asiantuntija Kari Haakana on tutkinut raporttia tarkemmin. Hän huomauttaa, että top3:n ottama 58 prosentin markkinaosuus on verrattain pieni ja esimerkiksi Saksassa kolmen kärki nappasi 82 prosenttia markkinasta.

Raportin mukaan Suomi kuuluu markkinan kehittyneisiin maihin, ja maassa oli tarjolla kaikkiaan 22 tilausvideopalvelua. EU:n keskiarvo oli 16.

Koko EU:ssa tilaus- ja kertamaksuvideoiden liikevaihto kohosi viime vuonna 11,6 miljardiin euroon vuoden 2010:n 388,8 miljoonasta eurosta.

Vertailun vuoksi Finnpanel arvioi äskettäin, että Netflixiä tilaa kolmannes suomalaisista.

Netflixistä on perinteisesti ollut vaikea saada suoraa tietoa maakohtaisista tilaajamääristä. Yhtiö raotti alueellista tilannettaan ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopussa, mutta silloinkaan luvut eivät kertoneet mitään yksittäisistä maista.