Peliarvostelu: Ensin Superliminal nyrjäyttää aivot, mutta sitten tulee hämmentynyt olo – tässäkö tämä oli?

Superliminalin pelaa läpi kahdessa tunnissa, mutta tällaisella sisällöllä siihen ei kannata kauempaa käyttääkään.

Optiset illuusiot ja perspektiiviharhat ovat kiehtoneet ihmisiä jo ties kuinka pitkään, eikä ilmiöiden suosio näytä loppuvan koskaan. Tästä todistaa se, että esimerkiksi perspektiiviharhaan perustuvat kuvat, joissa turistit pitävät Pisan kaltevaa tornia pystyssä, ovat internetin vakiokuvastoa.

Viime vuoden lopulla konsoleille ja pelipalveluihin julkaistu, ensimmäisestä persoonasta kuvattu puzzlepeli Superliminal perustuu täysin näille ilmiöille.

Kuuden henkilön pienstudio Pillow Castlen tuotos oli alunperin teknologiademo, joka kasvoi kokonaiseksi peliksi asti.

Ikävä kyllä pelin ydinajatus ja konsepti on parempi kuin toteutus. Potentiaalia olisi ollut vaikka kuinka, sillä Superliminalissa on paljon samoja mehukkaita elementtejä kuin genren muissa peleissä, esimerkiksi Portaleissa ja C.U.B.E:ssa: luovat ongelmat ja niiden luova ratkaiseminen, miellyttävä surrealismi ja pelimekaniikat, joista pääsee todella nopeasti kärryille.

Superliminalin peruskauraa. Erilaisten palikoiden kokoa muuttamalla ja niitä siirtelemällä pelaaja pääsee etenemään.­

Hyvää

Perusmekaniikat toimivat

Oivaltamisen ilo

Huonoa

Sekava tarina jättää toivomisen varaa

Paljon hukattua potentiaalia

Alla olevalla videolla nähdään, millaisilla optisilla harhoilla Superliminal huiputtaa pelaajaa tämän tästä.

Superliminal sopii myös alaikäisille pelaajille, mutta aivan perheen pienimmistä jotkut, erityisesti pimeissä huoneissa tapahtuvat kohtaukset, voivat tuntua ahdistavilta. Pegi-ikäraja 12 vaikuttaa sopivalta.

Pelissä on juoni, mutta sitä voisi kuvata vähintään vaikeaselkoiseksi. Kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen unessa tapahtuva terapiasessio, johon pelaajan hahmo on uppoutunut liian syvällisesti. Tarkoituksena on (kai) ratkaista vastaantulevat pulmat ja herätä unesta.

Pelin pulmissa on peruselementtinä sääntö, ettei yhdessä huoneessa olevia esineitä saa viedä toiseen huoneeseen.­

Uni jatkuu ja jatkuu autioilla hotellin käytävillä ja huoltotiloissa pehmoisen pianojatsin soidessa taustalla. On mukana vitsejäkin, mutta ne eivät naurata edes vaivaantuneen hymyn vertaa.

Tarina jää pahasti torsoksi, eikä se onnistu herättämään mielenkiintoa läheskään samassa mittaluokassa kuin pelin mekaniikka. Voidaan jopa kysyä, olisiko pelistä tullut parempi ilman sitä.

Välillä Superliminalissa on pimeää ja jännittävääkin, mutta tarkoituksellista säikyttelyä siinä ei ole.­

Mekaniikka kuitenkin toimii – enimmäkseen. Kun pelaaja nostaa laatikon ilmaan ja katsoo kohti kattoa pudottaessaan sen, laatikko kasvaakin suuremmaksi. Lattiaa kohtaa katsoessa se kutistuu. Tällaisilla ja muilla vastaavilla tempuilla edetään huoneesta toiseen.

Peli vaatii paljon puhuttua laatikon ulkopuolelta ajattelua. Jos pelaaja ei pääse vuoren luokse, voisiko vuori tulla pelaajan luokse? Välillä ratkaisua joutuu pähkäilemään kulmat kurtussa, mutta tällöin onnistumisen ilo on sitäkin suurempi.

Pelin juoni liittyy uneen, ja asia tuodaan ilmi jopa limuautomaateissa.­

Lopulta etenemiseen vaaditut temput on nopeasti opittu. Onneksi peliä ei ole kuitenkaan pitkitetty loputtomiin, vaan sen voi pelata läpi yhdeltä istumalta noin kahdessa tunnissa. Näin lyhyeksi pelikokemukseksi se on oikein toimiva, mutta potentiaalia olisi ollut paljon parempaakin. Toisaalta pieneltä kuusihenkiseltä pelistudiolta ei voi odottaa tai vaatia liikoja.

Kahta kymppiä enempää siitä ei kuitenkaan kannata maksaa.

Pelin huumoria. Tällaisella kyltillä varustettua ovea ei tietenkään saa auki.­

Superliminalin maisemat vaihtelevat loputtomista hotellin käytävistä kulissien takaisiin huoltotiloihin.­

Pelin sekavahkoa juonta kuljettaa tohtori Glenn Pierceksi esittäytyvän terapeutin rauhallinen ääni.­