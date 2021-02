Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin

Konkurssihakemus on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin, käy ilmi Oikeusrekisterikeskuksen tiedoista sekä Vastaamon verkkosivuillaan julkaisemasta tiedotteesta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

– Arvioituaan huolellisesti Vastaamon tilannetta selvitysmies Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fennolta on tehnyt päätöksen, ettei selvitystilamenettelyn läpivieminen ole mahdollista. Selvitysmies on siksi saattanut tänään 11.2.2021 vireille konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen, Vastaamo kertoo tiedotteessaan.

Selvitysmies on tehnyt esisopimuksen Vastaamon liiketoiminnan myymisestä Vervelle. Kauppa vaatii hyväksynnän konkurssipesän pesänhoitajalta ja velkojilta. Keskustelut Vastaamon suurimpien velkojien kanssa aloitettu.

Viimeinen päivä asiakastyölle Vastaamossa on 1.3. Asiakastyö on määrä käynnistää Vervessä 2.3.2021. Vastaanottotilat saattavat muuttua vaihdoksen myötä. Vastaamo neuvoo asiakkaitaan keskustelemaan käytännön järjestelyistä terapeuttinsa kanssa.

Jo aloitettuja Kela-terapioita on määrä jatkaa Vervessä. Muiden sopimusasiakkaiden tulee olla yhteydessä hoitavaan tai maksu­sitoumuksen tehneeseen tahoon.

– Henkilöstön siirtyminen Verveen mahdollistaa psykoterapeuteille ja psykiatreille vakaat puitteet jatkaa tärkeää asiakastyötään. Terapeuttimme ovat hyvin sitoutuneita asiakkaidensa laadukkaan hoidon jatkamiseen. On erittäin valitettavaa, että Vastaamon konkurssia ei ollut mahdollista välttää. On kuitenkin tärkeätä, että liiketoiminnan myyminen avaa asiakkaille ja Vastaamon osaavalle henkilöstölle ratkaisun, jonka turvin he voivat jatkaa terapiaansa ja hoitoaan luottavaisin mielin, sanoo selvitysmies Lassi Nyyssönen tiedotteessa.

Kauppa ei koske Vastaamon tietojärjestelmiä eikä asiakastietoja, eikä asiakas- ja potilastietoja ei luovuteta ostajalle. Verveen siirtyvä terapia alkaa uutena asiakassuhteena.

Verven asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmä kuuluu A-luokkaan, eli se on yhteydessä Kantaan ja sitä koskevat tiukemmat turvavaatimukset kuin Vastaamon B-luokan järjestelmää.

Vastaamo asetettiin selvitystilaan yhtiökokouksessa 29. tammikuuta. Yhtiökokouksessa olivat läsnä ainoastaan Vastaamon nykyisen omistajan Intera Partnersin ja sen holding-yhtiö PTK Midcon edustajat. Vastaamon entinen toimitusjohtaja ja nykyinen vähemmistöosakas Ville Tapio kertoi IS:lle, ettei hän ole osallistunut Vastaamon toimintaan lokakuussa tapahtuneen syrjäyttämisensä jälkeen.

Vastaamon talous joutui kovan paineen alle tietomurron seurauksena, kun yhtiö joutui käyttämään merkittäviä summia murron selvittelyyn ja tietoturvajärjestelyjen parantamiseen. Sitä odottavat myös mahdollisesti muhkeat vahingonkorvausvaateet.

Ennen selvitystilaan julistamista Vastaamoa johti marraskuun alusta tammikuun loppuun Esperi Caren väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut Heini Pirttijärvi. Pirttijärven johtama hallitus kutsui kokoon yhtiökokouksen, joka päätti Vastaamon asettamisesta selvitystilaan.

KK-Verve Oy on vuonna 1965 perustettu yritys, joka on oman määritelmänsä mukaan ”valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija”. Kaksi vuotta sitten Verve osti myös Kuntoutussäätiön Kela-kuntoutuksen. Laajennus pysykoterapiaan on Verveltä silti uusi aluevaltaus.

