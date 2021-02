Microsoftin patentti oli liikaa: Kuolleet ”herätetään” keskustelukumppaneiksi

Microsoftin patentti chatboteille on järkyttävä jopa yhtiön oman tekoälyjohtajan mielestä. Aiheesta kirjoittaa The Washington Post.

Netflixin Black Mirror -sarjassa vuosia sitten nähty tieteiskuvitelma kuolleiden kanssa keskustelemisesta tekoälyn avulla on entistä lähempänä todellisuutta, The Washington Post -lehti kertoo. Microsoft on saanut patentin ohjelmistolle, joka voisi palauttaa ihmisiä henkiin chatbottina eli ohjelmallisena keskustelukumppanina.

Patentissa kuvaillaan keskustelevia chatbotteja, jotka pohjautuvat tiettyyn henkilöön – olipa tämä kuollut tai elossa. Henkilön persoonaa rakennettaisiin sosiaalisen median palveluissa julkaistujen viestien ja tekstiviestien avulla, jotta tekoäly käyttäytyisi kuten käyttäjän tuntema ihminen.

On epäselvää, kuinka eettistä tai laillista oikeiden ihmisten jäljitteleminen heidän tietojaan käyttämällä olisi kaupallisessa tarkoituksessa. Ainakin Microsoftin linja näyttää kuitenkin muuttuneen, sillä yhtiön tekoälyohjelmien johtaja Tim O'Brien on kuvaillut patenttia Twitterissä ”häiritseväksi”.

– Joka tapauksessa vahvistan, että tälle ei ole mitään suunnitelmia, O'Brien rauhoittelee.

O'Brien huomauttaa Microsoftin hakeneen patenttia vuonna 2017 ennen kuin yhtiössä alettiin valvoa tekoälyn eettisyyttä.

Chatbotit ovat olleet olemassa jo vuosia, ja niitä on käytetty esimerkiksi yritysten asiakaspalvelussa perinteisen puhelinpalvelun korvaamiseksi tai täydentämiseksi.

Microsoftin omat edesottamukset chatbottien saralla eivät ole aina sujuneet mallikkaasti. Vuonna 2016 yhtiö joutui hyllyttämään uuden chatbottinsa, kun Twitter-käyttäjät käyttivät bottia hyväkseen ja opettivat sen lausumaan loukkaavia kommentteja.