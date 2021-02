Google-hakuun tulee uusi nappi – näin se toimii

Hakutulosten alkuperästä tarjotaan lisää tietoa, mutta varovaisuus on paikallaan jatkossakin.

Google kertoo muutoksesta hakukoneeseensa. Useimpien hakutulosten oheen ilmestyy kolmen pisteen valikko, jonka alta löytyy tietoa tuloksen taustoista. Tavoitteena on antaa käyttäjälle parempi käsitys siitä, minne hakutuloksen linkki johtaa ja kannattaako tai uskaltaako sinne mennä.

Jos lähdesivusta on olemassa Wikipedia-artikkeli, Google esittää avoimen tietosanakirjan kuvauksen sivusta. Google luottaa voivansa tällä tavalla tarjota mahdollisimman ajantasaista tietoa linkin alkuperästä.

Ongelmana on, että tämä avoimuus mahdollistaa myös artikkelien sabotoinnin. Lisäksi Wikipedian muokkaajilla voi olla muita vaikuttimia, jotka eivät aina johda puolueettomaan tai luotettavaan tekstiin. Nyrkkisääntö onkin ollut, että Wikipedian väittämät tulisi tarkistaa suoraan niistä alkuperäisistä lähteistä, joista ne tietosanakirjaan kerättiin.

Jos hakutuloksen lähdesivusta ei ole olemassa Wikipedia-artikkelia, Google tarjoaa siitä muuta tietoa, kuten sen milloin sivu päätyi ensimmäisen kerran Google-haun piiriin. Tästä on hyötyä esimerkiksi huijaussivustojen tunnistamisessa. Jos esimerkiksi aitoa verkkopankkia matkiva sivu on ilmestynyt Googleen vasta äskettäin, se on todennäköisesti huijaus.

Tietokoneella kannattaa kuitenkin välttää verkkopankkiin menemistä hakukoneen kautta. Sen sijaan linkki kannattaa kirjoittaa itse selaimeen, mutta varo kirjoitusvirheitä.

Google mainitsee samoissa tietoikkunoissaan myös, onko sivu suojattu https-tekniikalla. Jos on (ja nykyään erittäin yleisesti on), Google sanoo yhteyden sivuun olevan turvallinen (secure).

Ilmaisu on hieman harhaanjohtava. Https-alkuinen sivu on turvallinen siinä mielessä, että ulkopuoliset eivät pysty salakuuntelemaan käyttäjän ja verkkosivun välillä kulkevaa tietoa. Se ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että itse sivu on pahantahtoinen ja voi saastuttaa vierailevan laitteen vaikkapa haittaohjelmalla.

Muutokset hakukoneeseen on otettu käyttöön englanniksi Yhdysvalloissa, kun hakua käyttää tietokoneella, mobiiliselaimella tai Android-laitteen Google-sovelluksella. Muiden kielien ja maiden aikataulua ei Googlen blogissa mainittu.