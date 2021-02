Pc-kaupan pomolta huonoja uutisia – yksi ainoa osa vie yli puolet pelikoneen hinnasta, eikä muutosta ole heti luvassa

Näytönohjainten hinnat ovat historiallisen korkealla, eikä nopeaa helpotusta ole näköpiirissä.

Pelaajien käyttämät tietokoneiden erillisnäytönohjainten hinnat ovat historiallisen korkealla. Syynä on koronan takia ahdinkoon ajautunut siruteollisuus, joka kärsii komponenttipulasta. Se on johtanut siihen, että uusia näytönohjaimia on saatu kauppoihin todella vähän. Samalla niitä halutaan ostaa valtavat määrät pelaamiseen ja toisaalta myös virtuaalirahan louhimiseen.

Tilanne näkyy suoraan myös valmiiden tietokonepakettien hinnoissa, pc-kauppa Jimm’s PC-store myöntää.

– Aktiivipelaamiseen tarkoitetuissa koneissa näytönohjaimen hinta voi olla yli puolet koneen koko hinnasta, Jimm’sin toimitusjohtaja Antti Järvinen hahmottaa.

Syksyllä ostaneita onnisti

Tietokoneissa on kahdenlaisia ratkaisuja kuvan esittämiseksi ruudulla. Tätä hoitava piiri voi olla yhdysrakenteisena tietokoneen suorittimessa. Kuitenkin raskaampaan grafiikan jauhamiseen käytetään tyypillisesti erillistä näytönohjainta, joka on emolevyyn kiinni työnnettävä iso kortti. Hinnan nousu koskee etenkin näitä jälkimmäisiä ohjaimia, joissa markkina on käytännössä jakaantunut kahtia Nvidialle ja AMD:lle.

Järvisen mukaan molempien valmistajien näytönohjaimet ovat nyt huomattavasti tavallista kalliimpia, mutta hintapiikki iskee pahiten Nvidian ostajiin. Nousua on ollut keskimäärin noin 30 prosenttia.

Johtaja ottaa esimerkiksi Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming -näytönohjaimen, joka käyttää Nvidian suoritinta. Ohjaimen hinta on noussut viime syksyn noin 740 eurosta noin 1230 euroon. Myös AMD:n hinnat ovat paisuneet, mutta eivät aivan yhtä paljon.

Jimm’sin toimitusjohtaja Antti Järvinen ennustaa hintojen nousevan vielä vähän.­

Ne jotka tilasivat korttinsa ennakkoon alkusyksyn hinnoilla, saivat hyvän diilin. Nyt vastaavia ei ole. Kannattaako siis pelikonetta nyt ostaa?

– Pelikone kannattaa ostaa nyt, mikäli sellaiselle on tarvetta eli jos ennestään ei ole konetta tai olemassa olevan koneen tehot kaipaavat akuutisti päivitystä. Tämä siksi, koska hintojen välittömästä laskusta ei ole viitteitä. Jos entinen tehokas pelikone on hankittu hiljattain, niin silloin pidättäytyisin uuden koneen hankinnasta joksikin aikaa ja odottaisin, että hinnat normalisoituisivat.

”Ilmassa on paljon muuttujia”

Näytönohjainten lisäksi tietokoneiden hintoja hinaa ylös rahtikulujen nouseminen. Myös tietokoneen muiden osien, kuten muistien, suorittimen tai emolevyjen, hinnat voivat olla jonkin verran koholla, tai ainakaan ne eivät ole laskemassa vastoin perinteistä kehitystä.

Koska tilanne sitten rauhoittuu näytönohjainten osalta?

– Saatavuuden voi odottaa paranevan toisella vuosipuoliskolla, Järvinen arvaa varovasti.

– Ilmassa on paljon muuttujia, kun piirit ovat loppumassa maailmasta ja nyt on alettu priorisoida, kuka niitä saa.

Järvinen odottaa näytönohjainten hintojen nousevan vielä jonkin verran helmikuun aikana. Sen jälkeen ei ole näköpiirissä enempää korotuksia, joskin tulevaisuutta on harvinaisen vaikea ennustaa.

– En muista näin poikkeuksellista tilannetta, 18 vuotta Jimm’sissä työskennellyt Järvinen sanoo.

Katseet jouluun

Kun näytönohjaimia pystytään lopulta tuottamaan normaalia määriä, odottaa ostajaa uusi harmitus: Patoutunut kysyntä uhkaa purkautua kertaheitolla, jolloin uusi kysyntäpiikki voi edelleen pitää hintoja korkealla. Pitääkö paluuta täysin normaaliin odottaa siis ensi vuoteen asti?

– En ehkä niin pessimisti ole. Eiköhän joulukauppkeska ole viimeistään se hetki, jolloin isot pelurit haluavat päästä kampanjoimaan normaalisti, Järvinen naurahtaa.

Antti Järvinen näkee orastavana uhkana valtiollisen sääntelyn.

– Joillekin valmistajille valtiot ovat ryhtyneet määrittelemään, mitkä teollisuudenalat saavat missäkin järjestyksessä näitä piirejä. Jos tämä nostaa lisää päätään, niin minä nostan täällä käsiäni pystyyn ja olkapäitä ylös, että minkäs sitten teet.