Jännitystä Moskovan raunioissa tai joka kerta erilainen seikkailu – kaksi huippupeliä aivan ilmaiseksi hetken aikaa

Metro vie synkkään seikkailuun Moskovan raunioissa. For The King puolestaan sopii niin yksin kuin kaverin kanssa pelattavaksi.

Epic Games Storen viikon ilmaispelejä on tällä kertaa kaksi kappaletta. Huomion varastaa helposti Metro: Last Light Redux, joka on ydinsodan jälkeiseen Moskovaan sijoittuva ensimmäisen persoonan ammuskelu. Tai hiiviskely, jos pelaaja niin tahtoo.

Vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille sallittu peli on teemaltaan hyvin synkkä, joten ikärajoitus on syytä ottaa erityisen vakavasti. Peli itsessään nauttii suurta arvostusta. Redux tarkoittaa vieläpä, että kyseessä on alkuperäisen Last Lightin graafisesti ja pelillisesti paranneltu versio.

Last Light on jatkoa Metro 2033:lle ja on saatavissa Windowsille. Kannattaa huomioida, että Epicin sivulla on ilmeisesti virheellisesti merkintä, että pelin Pegi-ikäraja olisi 16 vuotta. Pegin omalla sivulla peli on kuitenkin merkitty selvästi vain täysi-ikäisille sallituksi.

For The Kingin kartta luodaan uudestaan, kun pelin aloittaa alusta.­

Viikon toinen ilmaispeli on kokonaan toisenlainen ilmestys. Vuonna 2018 ilmestynyt For The King on useita lajityyppejä yhdistävä seikkailu, jossa mietitään strategioita, taistellaan vuoropohjaisesti ja tutkitaan Fahrulin maailmaa joko yksin tai kaverin kanssa samalla tietokoneella tai verkon yli. Grafiikoita voi luonnehtia karkkimaisiksi.

Vaikutteita on otettu kuuluisasta Dungeons & Dragons -roolipelistä. Peli ottaa oppia myös niin sanotuista roguelike-peleistä. Tällaiset pelit rohkaisevat pelaamaan itseään alusta uudelleen ja uudelleen. For The Kingin tapauksessa jokainen pelikerta synnyttää uudet kartat, seikkailut ja kerättävät tavarat ja tapahtumat.

Peli on sallittu vähintään 12-vuotiaille ja on saatavissa vain Windowsille.

For The King on saanut Epicin kanssa kilpailevassa Steamissa ylistävät pelaaja-arviot. Metacritic-palvelussa niin kriitikoiden kuin pelaajien arviot ovat keskimäärin myönteisiä.

Molemmat pelit tulee lunastaa torstaihin 11. helmikuuta kello 18 mennessä, ellei niistä halua maksaa.

Kuten aina Epicin pelien tapauksessa, pelaaminen vaatii Epicin ilmaista käyttäjätiliä ja tietokoneelle asennettavaa asiakasohjelmistoa.