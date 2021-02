Esittelyssä neljä kivikovaa peliä – näillä selviät helmikuun

Vuoden alussako ei muka ole pelattavaa? Pelko pois, IS valitsi parhaat uutuuspelit napakaksi nipuksi.

Alkuvuosi on perinteisesti hiljaista aikaa videopelien puolella. Pandemia on tehnyt alkuvuodesta tavallistakin vaisumman, mutta se ei tarkoita, etteikö kiinnostavaa pelattavaa löytyisi. Päinvastoin, pitää vain tietää, mistä katsoa.

Tästä apua asiaan, sillä viime aikoina on kuin onkin julkaistu laatua. Helmikuun pelitärpit tarjoavat upeaa 2d-toimintaa, raikasta kuntoilua ja erikoista kauhua. Sokerina pohjalla on mestarillista roolipelaamista.

Cyber Shadow

Rautainen 2d-peli Cyber Shadow huokuu rakkautta ja ymmärrystä vanhojen kasibittisten koneiden aikaan. Grafiikka, äänet ja pelattavuus ovat viimeisen päälle kunnossa, eikä tarinakaan ole hassumpi.­

(Kehittäjä: Mechanical Head Studios. Saatavilla: pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Vanhassa vara parempi. Tai niin ainakin Cyber Shadow uskottelee. Kaksiulotteinen toimintatasoloikka tarjoaa sykähdyttävän paluun 1980-luvun tunnelmaan ja tuntumaan. Peli ei ole vain tehty muistuttamaan aikakauden parhaimmistoa, vaan se kestää vertailun niihin.

Aika näyttää, onko tästä klassikoksi, mutta hyvältä tuntuu. Pelissä ohjataan kyberninjaa, joka on vanhaan tyyliin liikkeissään sekä sopivan ketterä että oudon rajoitettu. Hahmo hyppii seiniltä ja kimmottaa luodit edestään, mutta ei osaa kyykistyä.

Pelattavuus on huippuluokkaa. Ohjaus on tarkkaa ja kentät ovat pitkiä sekä kimurantteja. Vihollisissa riittää myös ideaa ja vaihtelua. Parasta on kova vaikeuskerroin, jonka parissa saa purra hampaita ja hyppiä ilosta. Lyhyesti: peli ei anna mitään ilmaiseksi, mutta ei ole koskaan epäreilu.

Jykevä ulkoasu ja iskevä soundtrack viimeistelevät kokonaisuuden. Ja kyllä, tällaisia uusvanhoja pelejä on ollut viime aikoina pilvin pimein. Mutta harvapa on näin upea.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Tässä on metka tapa pistää itsensä likoon koko kropalla. Aluksi tosin tuntuu oudolta, että biiseistä on vain instrumentaaliversioita, mutta näin pysyy nyrkkeilyrytmissä ja kuulee valmentajan ohjeet.­

(Imagineer. Switch. Pegi 3.)

Videopeleistä on moneksi. Niiden avulla voi oppia uutta, kertoa tarinoita, siirtyä muihin maailmoihin, pitää hauskaa tai olla yhteydessä toisiin. Tai sitten ne voivat olla jotain aivan muuta: ne voivat kannustaa ja opettaa liikkumaan oikein.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise on iloinen yllätys. Se on raikas, energinen ja viimeistelty rytminyrkkeilypeli, joka antaa kiehtovan näkökulman japanilaisista fitness-ympyröistä ilman lisälaitteita.

Aluksi valitaan personal trainer, joka kysyy treenien raskauden, kauanko ne kestävät ja tavoitteen. Häneltä saa hyviä vinkkejä vedenjuomisesta syviin nippelitietoihin. Valkku vetää myös mainiot alku- ja loppuvenyttelyt.

Huitominen ohjainkapuloilla rempseän musiikin tahtiin on hauskaa ja hikistä hommaa. Jabit, koukut ja suorat täytyy tehdä rytmissä ja asentoa vaihtaa vasurin ja perinteisen välillä. Moninaisia biisejä piisaa aina Bon Jovista Katy Perryyn ja Steppenwolfista Earth, Wind & Fireen. Ja onpa mukana myös Daruden Sandstorm.

The Medium

Kaikessa karmeudessaan kaunis The Medium kertoo kiinnostavan tarinan. Kauhupeliä pelataan välillä joko pystyyn tai vaakaan jaetulla kuvaruudulla, jossa liikutaan yhtä aikaa samalla hahmolla.­

(Bloober Team. Pc, Xbox Series. Pegi 18.)

Kauhupelien siunaus ja kirous on nykyään se, että grafiikka on niin hyvää. Lajin pelit ovat uskottavia ja kiinnostavia, mutta jo pelkästään niiden maailmojen sisällä oleminen tuntuu niin kovin vaikealta...

Puolalainen The Medium on tästä todiste. Niskavillat ovat välittömästi pystyssä, vaikka mitään ei tapahdukaan. Pikkuhiljaa ymmärtää, että pointti ei olekaan pelottelussa, vaan hyvässä tarinassa ja ongelmanratkonnassa. Sitten voi rentoutua – ehkä.

Muutamaa hiiviskelyosiota lukuun ottamatta pelissä ei ole vihollisia. Tarina kertoo naisesta, joka siirtyy kuolleiden luokse eri ulottuvuuteen. Välillä idea on pelata samalla hahmolla kahdessa maailmassa yhtä aikaa. Silloin peli siirtyy tyylikkääseen jaetun ruudun ilmaisuun.

Jippo on pelattavuudelta ja tarinankerronnaltaan oivaltava. Se on myös käytössä ilahduttavan maltillisesti, sillä ympäristöä tutkitaan paljon aina yhdessä maailmassa kerrallaan. Tässä on kaikkinensa kiehtova kokonaisuus – jos sitä vain kestää katsella.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Parin vuoden takainen roolipelaamisen mestariteos palaa aiempaa näyttävämmässä, monipuolisemmassa ja laajemmassa muodossa. Huippuhetkiä koetaan aina, kun astutaan tutkimaan sen ihastuttavia alueita.­

(Square Enix. Pc, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 12.)

On aina mukava, jos viimeiseksi voi jättää todellisen huippujulkaisun – ja niin nytkin. Tällä kertaa kyseessä on jopa mestarillinen tapaus. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition on japanilainen roolipeli, joka tarjoaa parasta lajissaan aikoihin.

Peli kertoo jännittävän tarinan pojasta, joka hylättiin lapsena. Hän kasvoi sijaisperheessä tietämättään kuninkaallisista sukujuuristaan. Sitten totuus valkenee, mutta mikään ei mene suunnitelmien mukaan.

Alkaa ikimuistoinen seikkailu, joka vie vehreiden niittyjen, sinisten taivaiden ja kultaisten auringonsäteiden fantasiamaailmaan. Kuvankauniit alueet ovat täynnä hassuja vihollisia sekä mielikuvituksellisia kyliä ja kaupunkeja.

Tarinan eteneminen, ympäristön tutkiminen ja seurueen kasvattaminen sivuhahmoilla tarjoavat kutkuttavaa puuhaa pitkäksi aikaa. Saman voi myös sanoa taktisen kinkkisistä, vuoropohjaisista kamppailuista – kunhan haasteen säätää pelin alussa tappiin. Tätä ei totta vieköön kannata missata.