TikTok-haaste paljasti liikaa – käsittely toi alastomat naisvartalot näkyviin

TikTokin silhuettihaaste on kääntynyt siihen osallistuneita naisia vastaan.

Lyhytvideopalvelu TikTokin silhuettihaaste on muuttunut likaiseksi, kertoo BuzzFeed News. Hyvän olon haasteessa ihmiset – usein naiset – tanssivat vähissä vaatteissa tai jopa alastomina käyttäen punaista suodatinta luodakseen itsestään mustan siluetin vartalonsa yksityiskohdat piilottaen.

Nyt YouTubessa, Twitterissä ja Redditissä on jaettu roppakaupalla ohjeita siitä, miten suodatinta voi kiertää editointiohjelmien avulla niin, että tanssijan vartalo paljastuu. Suodattimen poisto ei palauta kuvaa alkuperäiseksi, mutta voi silti tuoda esille vartalon yksityiskohtia.

Jotain kertoo se, että IS Digitodayn kirjoittaessa YouTuben hakuun pelkästään sanan remove, ensimmäisten hakuehdotusten joukossa oli useita, jotka liittyivät punaisen suodattimen poistamiseen. Varsinaisissa hakutuloksissa oli edelleen torstaina aamulla useita videoita, joissa annettiin ohjeita suodattimen poistamiseen.

Haut suodattimen poistamiseksi näyttävät olevan kovassa suosiossa YouTubessa. Kuvakaappaus.­

BuzzFeed Newsin mukaan sosiaalisen median käyttäjät ovat varoittaneet haasteeseen osallistuvia ja kehottaneet, että he ainakin pitävät jotain vaatteita päällään. Ihmisiä on kannustettu tekemään YouTubelle ilmoituksia ohjevideoista, jotta ne saataisiin poistettua. Tehosteen poistamiseen keskittynyt Redditin keskustelupalsta on nyt kielletty. Twitter on laittanut jäähylle ainakin kaksi tiliä, jotka poistivat suodattimen TikTok-videoista pyydettäessä.

Jotkut TikTokissa leviävistä haasteista ovat osoittautuneet ennenkin ongelmallisiksi. Yksi erittäin karu esimerkki on äskettäin nähty Blackout-haaste, jonka seurauksena italialainen tyttö kuoli tukehtumalla.