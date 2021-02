Naamaasi on ehkä käytetty tietämättäsi – näin tarkistat asian

Koneellista kasvontunnistusta on koulutettu valtavalla määrällä tavallisten ihmisten valokuvia, The New York Times kertoo. Uusi työkalu auttaa selvittämään, onko oma kuvasi niiden joukossa.

Kasvontunnistus on jo nyt arkipäivää lukuisissa yhteyksissä, olipa kyseessä sitten puhelimen lukituksen avaaminen tai ulkona liikkuvien ihmisten joukkovahtiminen Kiinan malliin. The New York Timesin mukaan näitä järjestelmiä on koulutettu miljoonilla valokuvilla, joita yritykset, yliopistot ja valtiolliset laboratoriot ovat vuosien varrella keränneet ympäri internetiä.

Nyt kaksi henkilöä, Liz O’Sullivan ja Adam Harvey, julkaisivat työkalun, jolla voi suorittaa hakuja ja tarkistaa onko omaa naamaa käytetty teknologian kehittämisessä.

Jos olet julkaissut kuvia Flickr-palvelussa, voit syöttää Exposing.AI-työkalun hakukenttään joko Flickr-käyttäjänimesi, suoran linkin Flickrissä olevaan valokuvaasi tai kuvaan liittyvän hashtagin. Exposing.AI näyttää sitten, löytyykö kuvan käytöstä tekoälyn kehittämiseen todisteita.

Työkalulla on toistaiseksi useita rajoituksia. Se kahlaa läpi vain Flickr-kuvapalvelussa julkaistuja kuvia ja vertaa kuvia kuuteen sellaiseen tietokantaan, joita on käytetty kasvontunnistukseen. Ylivoimaisesti suurin näistä tietokannoista on MegaFace, johon kerättiin melkein 3,6 miljoonaa kuvaa Flickristä.

Hakijan pitää myös hyväksyä työkalun käyttöehdot ja vakuuttaa, että hän hakee tietoja vain omaan käyttöönsä.

Kaiken kaikkiaan Exposing.AI:n piirissä on tällä hetkellä 3 630 582 Flickr-kuvaa, ja määrän on määrä lisääntyä miljoonilla kuvilla tämän vuoden aikana. Lisäksi kehittäjät huomauttavat, että yhdessä kuvassa voi olla useita naamoja.

Vanhojen, alun perin viattomien ja kenties jo unohdettujen naamakuvien käyttö enemmän tai vähemmän isovelimäisiin tarkoituksiin on huonosti tunnettu uhka. Tilanne valkeni monelle, kun yhdysvaltalaisen Clearview AI -nimisen yrityksen paljastettiin pitävän hallussaan kolmea miljardia kuvaa. Niistä rakennettiin muun muassa yhdysvaltalaisten poliisien käyttämä kasvontunnistustietokanta.

Omien tietojen käyttö alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti on pelkkiä valokuvia laajempi uhka. Esimerkiksi sosiaalisen median palveluista on onnistuttu kaapimaan valtavia määriä käyttäjätietoja, joita voidaan hyödyntää tietojenkalastelussa.