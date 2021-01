Tämän viikon ilmainen peli on railakas tapaus – niin pelaajat kuin kriitikot tykkäävät

Dandaran voi lunastaa ensi torstaihin mennessä, jos olet valmis käyttämään Epicin pelikauppaa.

Epic Gamesin pelikaupasta Epic Games Storesta on jälleen saatavissa videopeli maksamatta yhtään mitään. Tällä kertaa se on Dandara: Trials of Fear Edition.

Kyseessä on tavallaan tasoloikka, joka on toteutettu takavuosien pikseligrafiikoita kunnioittaen. Loikkimisen sijaan pelihahmo kuitenkin ampaisee melkein joka suuntaan painovoimaa halveksien vapauttaakseen Salt-nimisen maailmansa pahuuden ikeestä.

Pelillä on suosiolliset arviot niin Metacriticissä kuin Valven kilpailevassa kaupassa Steamissa. Siellä Dandaran hinta oli uutista tehtäessä 14,99 euroa.

Vuonna 2018 julkaistu Dandara sopii jo pienemmillekin, sillä sen pegi-ikäraja on 7. Lisäksi peli on saatavissa Windowsin lisäksi Intel-pohjaisille Maceille. Peliä varten tarvitset käyttäjätilin Epicin kaupassa ja kauppaohjelmiston tietokoneellesi.

Lunasta Dandara torstaihin 4. helmikuuta kello 18 mennessä, niin saat pitää sen Epic-tililläsi. Pelien jatkuva syöttö ilmaiseksi viikosta toiseen on Epicin tapa haastaa alan johtava peluri Steam. On epäselvää, paljonko tämä on Epicille maksanut ja paljonko se on lisännyt kaupan käyttäjämääriä.