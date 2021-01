Vastaamo selvitystilassa – nyt ex-pomo Ville Tapio kommentoi asemaansa yhtiössä

Ville Tapion mukaan hän ei ole osallistunut Vastaamon toimintoihin viime lokakuun jälkeen.

Psykoterapiakeskus Vastaamon hallitus päätti eilisessä kokouksessaan asettaa yhtiön selvitystilaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Vastaamon velat ja varat arvioi ulkopuolinen selvitysmies, asianajaja Lassi Nyyssönen, joka tutkii myös mahdollisuutta yhtiön omaisuuden ja osien realisoimiseen.

Vastaamon taloudellinen tilanne on paha. Jos velat ylittävät varat, yhtiö julkistetaan konkurssiin. Yhtiötä odottanevat myös mittavat vahingonkorvausvaatimukset.

Yhtiökokoukseen saivat osallistua osakkeenomistajat. Tilaisuus oli ulkopuolisilta suljettu.

Intera Partnersin holding-yhtiö PTK Midcon lisäksi Vastaamon osakkeita omistavat entinen toimitusjohtaja Ville Tapio sekä hänen vanhempansa. Tapio vahvistaa, ettei hän tai hänen edustajansa osallistunut yhtiökokoukseen.

– En ollut yhtiökokouksessa, enkä ole ollut tekemässä päätöstä Vastaamon selvitystilaan asettamisesta. Tämän päätöksen on tehnyt yksin Intera. En ole ollut muutenkaan mukana Vastaamon tulevaisuutta koskevissa selvityksissä tai päätöksissä lokakuun 2020 syrjäyttämiseni jälkeen. Interan tapa käyttää edelleen omistajan päätösvaltaa on erikoista suhteessa siihen, että he ovat ilmoittaneet jo purkaneensa osakekaupan, Tapio sanoo tekstiviestitse Ilta-Sanomat Digitodaylle.

Ville Tapio myi osake-enemmistön Vastaamosta Intera Partnersille kesäkuussa 2019. Vastaamoa hallinnoiva Interan tytäryhtiö PTK Midco vaati kaupan purkua 6.11.2020.

Intera Partnersilla on 72,1 prosentin omistuksellaan riittävä toimivalta päätösten tekemiseen Vastaamossa.

Vastaamo on ilmoittanut terapian ja henkilökunnan palkanmaksun jatkuvan selvitystilassa olemisen aikana.