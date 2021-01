Vastaamo asetettu selvitystilaan – tarjoaa edelleen terapiaa

Psykoterapiakeskus Vastaamon eilinen yhtiökokous päätti asettaa pahoissa vaikeuksissa olevan yhtiön selvitystilaan. Työ- ja terapiasuhteet jatkuvat toistaiseksi.

Tietomurron kohteeksi joutuneen Psykoterapiakeskus Vastaamon yhtiökokous on päättänyt asettaa yhtiön selvitystilaan. Päätös tehtiin eilen Vastaamon yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen kutsui kokoon hallitus tammikuun alussa. Hallituksen puheenjohtajana oli Vastaamon toimitusjohtajana työskennellyt Heini Pirttijärvi. Sekä Pirttijärvi että hallitus irtisanoutuivat tehtävästään tällä viikolla. Vastaamoa alkaa vetää selvitysmies, asianajaja Lassi Nyyssönen.

Vastaamon terapiatoiminta jatkuu selvitystilasta huolimatta. Hoitosuhteet jatkuvat, sovittuja terapia-aikoja ei peruta, palkan maksaminen henkilökunnalle jatkuu ja uusia terapia-aikoja on mahdollista sopia.

Vastaamo sanoo päätöksen olleen vaikea ja tilanteen olevan valitettava niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kautta. IS:n tietojen mukaan Vastaamosta on lähtenyt niin asiakkaita kuin terapeutteja tietomurron tultua julkisuuteen ja kiristyksen alettua lokakuussa.

Selvityksiin kuuluu, miten mahdollisimman moni Vastaamon asiakkaista voi jatkaa työskentelyä oman terapeuttinsa kanssa. Vaihtoehtoihin kuuluvat hoitosuhteen jatkaminen sekä Vastaamon puitteissa että sen ulkopuolella.

Sekä Heini Pirttijärvi että yhtiön hallitus irtisanoutuivat tehtävästään tällä viikolla.­

Selvitystilassa tutkitaan mahdollisuudet yhtiön liiketoiminnan tai sen osien realisoimisesta ja arvioidaan velat ja varat. Mikäli velat osoittautuvat lian suureksi, seuraa konkurssi.

Vastaamon viimeisin vahvistettu tulos vuodelta 2019 oli 429 000 euroa tappiollinen. Sitä edeltävät 3 vuotta olivat voitollisia yhteensä 1 052 000 euron edestä.

Vastaamo ei kommentoi tämänhetkistä kassansa kokoa. Yhtiö ei kuitenkaan ole oletettavasti varaton, sillä silloin se olisi todennäköisesti hakeutunut konkurssiin.

Marraskuussa toimitusjohtajaksi asetetun Heini Pirttijärven tehtävä oli selvittää vaihtoehtoja Vastaamon toiminnan jatkamiseksi. Näitä olivat muun muassa erilaiset rahoitusratkaisut, yritysjärjestelyt ja toiminnan uudelleenjärjestelyt. Nämä järjestelyt eivät onnistuneet.

Vastaamo kertoi tammikuun alussa olevansa kovan taloudellisen paineen alla. Tietomurtoa seuranneet selvitykset ja parannustoimenpiteet sekä hyvitysten tarjoaminen ovat rasittaneet pahasti yhtiön taloutta. Yhtiö sanoo kuitenkin saaneensa asiakastyönsä vakautettua.

Vastaamon osakkaat ovat Intera Partnersin holding-yhtiö PTK Midcon ohella ex-toimitusjohtaja Ville Tapio vanhempineen. PTK Midcon omistusosuus on 70 prosenttia, mikä Ilta-Sanomien tietojen riittää päätösten tekemiseen. Ville Tapion omistusosuus on 25 prosenttia.

Vastaamon pääomistaja PTK Midco on vaatinut kaupan purkamista sillä perusteella, että entisen toimitusjohtaja Ville Tapion uskotaan olleen tietoinen murrosta yrityskaupan aikaan. ja oikeus on asettanut Tapion omaisuutta takavarikkoon 9 667 000 edestä. Tapio on vaatinut turvaamistoimen perumista käräjäoikeudelle jättämässään lausunnossa, jossa hän kiistää olleensa tietoinen murrosta kaupan aikaan.

Ville Tapio ei vastannut IS:n tiedusteluun siitä, osallistuiko hän tai hänen edustajansa yhtiökokoukseen. Kokous ei ollut avoin ulkopuolisille.

Vastaamon perustajat Nina ja Ville Tapio vuonna 2017.­

Vastaamon tilannetta käsitellään jatkossa useissa eri oikeusprosesseissa. PTK Midco ja Ville Tapio kiistelevät parhaillaan Tapion omaisuuteen kohdistuvan takavarikon oikeutuksesta.

Vastaamon yrityskaupan purkua käsitellään myöhemmin välimiesoikeudessa. Tästä prosessista saadaan oletettavasti hyvin vähän tietoa, koska se ei ole useimpien oikeudenkäyntien tavoin avoin. Osapuolia sitonevat järeät vaitiolovaateet.

Näiden lisäksi keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan Vastaamossa tapahtunutta tietosuojarikosta, joka mahdollisti tietovuodon. Lisäksi meneillään on tutkinta tietomurrosta, törkeästä kiristyksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Jälkimmäiseen rikosnimikkeeseen ovat saattaneet syyllistyä myös ne, jotka ovat jakaneet edelleen tällä viikolla nettiin ilmestynyttä Vastaamon asiakasrekisteriä.