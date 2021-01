Vastaamon pomon erolle 3 mahdollista syytä – asiantuntija: Asetelma saattaa kääntyä päälaelleen

Vastaamo on kovan taloudellisen paineen alla ja päättää jatkostaan ylihuomenna.

Vastaamon nykyinen toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi on irtisanoutunut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Sekä Vastaamo että Pirttijärvi vahvistavat asian Ilta-Sanomille.

Pirttijärvi palkattiin Vastaamon toimitusjohtajaksi 9.11.2020 tietomurron paljastumisen jälkeen. Sitä ennen hän toimi Esperi Caren virkaa tekevänä toimitusjohtajana niin sanotun hoivakriisin aikana.

Vastaamo irtisanoi edellisen toimitusjohtajansa Ville Tapion 26.10. Vastaamon pääomistaja, Intera Partnersin holding-yhtiö PTK Midco piti todennäköisenä, että Tapio olisi tiennyt tietomurrosta myydessään Vastaamon osake-enemmistön edeltävänä kesänä.

Vastaamo kertoo verkkosivuillaan 9.1. päivätyssä tiedotteessa, että yhtiökokous päättää jatkotoimista torstaina 28.1. Yhtiön hallitus alkoi alkuvuodesta selvittää ”vaihtoehtoisia malleja liiketoiminnan jatkamiselle”. Hallitus jätti mallinsa omistajien päätettäväksi 28.1. järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

PTK Midcon jälkeen Vastaamon suurin omistaja on ex-toimitusjohtaja Ville Tapio. 5.6.2020 voimaan astuneessa yrityskaupassa Ville Tapio vanhempineen myi 70 prosenttia Vastaamon osakekannasta, mutta he jättäytyivät vähemmistöosakkaiksi.

Pirttijärvi ei ole kommentoinut vielä eronsa syitä.

Taustalla saattaa olla kolme mahdollista syytä: alun perin määräaikaiseksi sovittu pesti, Vastaamon kehno taloudellinen tilanne sekä julkisuuteen tulleet uudet tiedot.

Vastaamo on kovan taloudellisen paineen alla. Alkukuusta yhtiön antaman lausunnon mukaan se joutuu maksamaan suuria kertaluontoisia kulueriä, jotka liittyvät tietomurron ja siihen johtaneiden syiden selvittämisestä, tietoturvan vahvistamisesta sekä tuen ja hyvitysten tarjoamisesta uhreille.

Vastaamo koki merkittävän takaiskun viime viikolla, kun Kela ilmoitti purkavansa sopimukset sen kanssa viidessä kaupungissa.

Viime viikolla julkisuuteen tulleet oikeuden asiakirjat toivat puolestaan uutta tietoa tietomurron jälkeisistä tapahtumista. Vastaamoon kohdistunut toinen tietomurto huomattiin tuoreeltaan 15.3.2019, sillä kiristys alkoi välittömästi.

Ville Tapion Helsingin käräjäoikeuteen jättämän lausunnon mukaan kaksi Vastaamon it-työntekijää salasi murron toimitusjohtajalta. It-työntekijät väittävät kertoneensa asiasta Tapiolle, joka käski näiden vaieta.

Asiaa tutkiva keskusrikospoliisi on asian suhteen varovainen ja puhuu tietosuojarikoksesta epäillyistä hyvin epämääräisesti. Oikeus saattaa joutua ottamaan kantaa kertomusten uskottavuuteen.

– Me emme julkista epäiltyjen nimiä tai asemia, koska heidän asemansa prosessissa saattaa muuttua. Asia on monisyinen. Tutkinta voi lopuksi osoittaa ihan toista kuin mitä se tässä vaiheessa on. Olemme hyvin varovaisia siinä, että yksilöimme henkilöitä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen muotoili eilen Ilta-Sanomille.

Asiaa anonyymisti Ilta-Sanomille kommentoinut Vastaamo-tapaukseen perehtynyt asiantuntija piti Ville Tapion oikeudelle antamaa lausuntoa vahvana. Vastaamon it-työntekijöiden olisi kyettävä osoittamaan sähköpostein, kalenterimerkinnöin ja vastaavin keinoin toimitusjohtajan olleen tietoinen murrosta.

– Jos tuollaista evidenssiä ei löydy, asetelma kääntyy kantajan (PTK Midco) kannalta päälaelleen, asiantuntija sanoi.

Asiantuntija huomautti myös, että Vastaamo on vaarallinen oppikirjaesimerkki, jossa on yhdistynyt riittämätön järjestelmän suojaus sekä it-henkilöstön työtehtäväyhdistelmät, jossa samat henkilöt määrittävät, toteuttavat ja raportoivat turvallisuusjärjestelyt.