Valkoisen talon verkkosivuille piilotettiin salaviesti: ”Jos luet tätä...”

Valkoisen talon uusitut verkkosivut sisältävät myös piiloviestin koodaajille.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden toi tullessaan uuden ilmeen Valkoisen talon verkkosivuille. Muutokset menevät kuitenkin pintaa syvemmälle, muun muassa Engadget kirjoittaa.

Verkkosivuille on piilotettu yllätys eli niin sanottu easter egg, jonka löytämiseksi pitää lukea sivun html-koodia. Siellä on koodaajille suunnattu viesti, jonka jätti Valkoisen talon sisäinen teknologiatiimi US Digital Service.

– Jos luet tätä, tarvitsemme apuasi palautuaksemme paremmin, koodin keskellä lukee selväkielisenä.

Viesti on upotettu paikkaan, jonne harva katsoo.­

Voit katsoa koodia itsekin. Esimerkiksi Chrome-selaimessa klikkaa verkkosivun päällä hiiren kakkospainiketta ja valitse Näytä sivun lähdekoodi. Viesti on näkyvissä lähdekoodin alkupäässä vihreällä tekstillä.

Koodaajille uskoisi töitä riittävän. Väistynyt hallinto muistetaan useista virheistään, mutta digitaalisella puolella yksi pahimmista oli valtiolliseksi epäillyn SolarWinds-hyökkäyksen mahdollistaminen. Se iski suoraan Yhdysvaltain hallinnon ytimeen, ja sotkua riittää selvitettäväksi myös Bidenin alaisuudessa.

Engadgetin mukaan viestin ajoitus ei muutenkaan ole sattuma. US Digital Servicen on määrä saada miljoonarahoitus lisätyövoiman palkkaamiseen.