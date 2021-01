Kommentti: Vastaamon uhreja ei saa unohtaa – heillä on meille tärkeää sanottavaa

Vaikka Vastaamon murto on poissa otsikoista, se ei saa poistua mielestä. Paljon on vielä tehtävää, jotta yhteiskunta hoitaa asiat ensi kerralla oikein. Tässä Vastaamon asiakkaat ovat asiantuntijoita ylitse muiden, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on kadonnut suurilta osin otsikoista. Syynä ei ole se, että asia olisi unohdettu tai sen merkitys olisi kadonnut.

Syy on siinä, että tutkinta etenee omaa vauhtiaan, eikä poliisi siitä juuri tiedota.

Tietomurron paljastumisesta ja kiristyksestä on kolme kuukautta. Suurimpien kärsijöiden, eli Vastaamon asiakkaiden piina ei ole kuitenkaan päättynyt. Nyt annamme heille äänen.

Ilman omaa syytään ikävään tilanteeseen joutuneita on kymmeniä tuhansia, ja haastattelemamme kuusi tavallista ihmistä antavat äänen tuolle joukolle.

Haastatteluissa nousi esiin muutama kantava teema. Ensimmäinen niistä on ihmisen sitkeys. Elämän on jatkuttava, vaikka ikäviä asioita tapahtuu ja voi tapahtua tulevaisuudessakin tietojen väärinkäytön myötä. Sisukkuuden voima on vahva. Parhaimmillaan selviytymisen voi kääntää jopa vahvuudeksi.

Toinen teema oli haastateltujen myötätunto vertaisiaan kohtaan. Moni vähätteli omia kokemuksiaan ja tunsi tuskaa muiden puolesta.

Kaikilla uhreilla ei ole riittäviä voimavaroja hoitaa omia asioitaan. Jos voit ojentaa tällaiselle ihmiselle kätesi tai sanoa olevasi läsnä, tee se. Vaikka murrosta on aikaa, ahdistus kulkee monella yhä vahvasti mukana.

Kolmas teema on haastateltujen katkeruus Vastaamolle, joka oli luotettu taho. Miten oli mahdollista, että tiedot oli suojattu näin heikosti? Miksi tiedotus ontui näin pahoin, vaikka murto oli tiedossa kuukausia etukäteen? Kun talon johto vaihtui, kokeeko kukaan enää olevansa vastuussa tapahtuneesta?

On myös perusteltua esittää kysymyksiä poliisin toiminnan oikeellisuudesta. Oliko poliisin määräämä murron pimitys oikea päätös inhimillisen kärsimyksen näkökulmasta?

Vastaamo-tapaus yhdisti hetkeksi ihmisiä talkoohengessä, ja sen tulisi tehdä sitä jatkossakin. Mutta se ei riitä. Yhteiskunnan on vietävä tästä seuraavat muutokset loppuun asti. Henkilötunnuksen vaihtamista ja estopalveluiden saamista yhdeltä luukulta on edistetty, eivätkä nämä aloitteet saa jäädä työpöydille makaamaan. Se ei ole myöskään politikoinnin paikka.

Yhteiskunta ei saa lyödä lyötyä tekemällä asioiden hoitamisesta vaikeaa. Nyt tietomurron uhrit joutuvat maksamaan omalla kustannuksellaan luottokiellot ja muut estot. Se ei saa olla uhrien kustannuksella tehtävää liiketoimintaa.

Nämä asiat on tehtävä ihan jo sen vuoksi, että tietomurrot eivät tähän lopu. Seuraavalla kerralla olemme vähän paremmin varautuneita.