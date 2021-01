Potilailta murskaavaa kritiikkiä Vastaamon toiminnasta – näin entinen ja nykyinen johto kommentoivat

Entinen toimitusjohtaja Ville Tapio viittasi oikeudelle antamaansa lausuntoon. Vastaamon nykyinen toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi ei ehtinyt haastateltavaksi, mutta Vastaamo toimitti lausunnon.

Ville Tapio on Vastaamon entinen ja Heini Pirttijärvi nykyinen toimitusjohtaja.­

Ilta-Sanomat Digitoday julkaisi tänään kuuden Vastaamon asiakkaan kertomuksen tietomurron paljastumisen jälkeisistä kokemuksistaan. Moni osoitti kärkevää kritiikkiä Vastaamon toimintaa kohtaan sekä entisen että nykyisen johdon aikana.

Vastaamon asiakkaat ihmettelivät, miten tietomurto oli mahdollinen ja miksi tietoa siitä salattiin kuukausikaupalla. Tällä viikolla julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan murrosta vaiettiin puolitoista vuotta.

Vastaamon nykyjohdon toimintaa puolestaan arvosteltiin, koska asiakkaille annettua tukea pidettiin täysin riittämättömänä.

IS Digitoday tarjosi Vastaamon entiselle ja nykyiselle toimitusjohtajalle mahdollisuutta kommentoida asiakkaiden esittämää kritiikkiä.

Entinen toimitusjohtaja Ville Tapio sanoi sähköpostitse, ettei hän voi kommentoida asioita salassapitovaatimusten vuoksi. Tapio viittasi Helsingin käräjäoikeudelle jättämäänsä ja tällä viikolla julkiseksi tulleeseen lausuntoon, jossa hän kiistää olleensa tietoinen tietomurrosta ennen kuin kiristäjä otti yhteyttä syksyllä 2020.

Vastaamo ilmoitti, ettei sen nykyisellä toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla Heini Pirttijärvellä ole aikaa haastatteluun. Sen sijaan Vastaamon viestintä antoi seuraavan lausunnon:

Tietoturvaloukkauksiin liittyvät selvitykset ja tutkimukset ovat edelleen kesken. Syyllistä tai syyllisiä ei valitettavasti ole vielä saatu selville eikä kiinni. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa selvittääksemme tietomurron syitä.

Vastaamon henkilöstö on lokakuusta tehnyt kaikkensa tukeakseen uhreja ja auttaakseen nykyasiakkaita, selvittääkseen tietoturvaloukkauksia ja hallinnon puolella vahvistaakseen tietoturvaa. Tietoturvaloukkausten julkitulon jälkeen useimmat asiakkaamme ovat jatkaneet hoitoaan Vastaamon terapeuttien kanssa. Saamme jatkuvasti myös uusia asiakkaita. Tämä on meille tärkeä luottamuksen osoitus, ja osoitus siitä, että palvelumme ovat ihmisille merkityksellisiä ja yhteiskunnallisesti tärkeitä.

Omien asiakas- ja potilasrekisterissä olevien tietojen tarkastuspyyntöjä on tullut Vastaamoon jo yli 7000, joista monissa on ollut mukana kysymyksiä tai erityispyyntöjä. Olemme tammikuun alussa saaneet vastattua kaikkiin, ruuhkan purettua ja vahvasti tunnistetuille asiakkaille heidän pyytämänsä asiakirjat ja tiedot toimitetuksi.

4400 tietomurron kohteena ollutta haki Vastaamolta hyvitystä Suomen Asiakastiedolta ostetuista turvapalveluista määräpäivään 15.1.2021 mennessä. Maksatukset Suomen Asiakastiedon kautta ovat vielä meneillään / kesken. Kiitämme lämpimästi Suomen Asiakastietoa heidän palveluistaan, joiden avulla tietomurron uhreille aiheutuvia vahinkoja on voitu ehkäistä.

Kun tietoturvaloukkaus tuli julki, lähetimme ilmoitukset kaikille murron tai hakkeroinnin kohteeksi joutuneille. Sähköpostitse, kirjeitse ja puhelimitse tehtyjä yhteydenottoja, joissa asiakkaille ja työntekijöille ilmoitettiin heidän tietoihinsa kohdistuneesta loukkauksesta, on tehty yhteensä reilusti yli 37 000. Olemme jatkaneet selvittämistä löytääksemme kaikille ajantasaiset yhteystiedot, joihin henkilökohtainen ilmoitus voidaan toimittaa.

Vastaamon psykoterapeutit ovat olleet tietoturvaloukkauksen kohteena olleiden asiakkaiden käytettävissä maksutonta kriisikeskustelua varten. Psykoterapeuteistamme valtaosa on kertonut tukeneensa suoraan omia asiakkaitaan kriisikeskustelulla. Monet ovat myös erikseen soittaneet perään sellaisille asiakkaille, joista on ollut huolta tai joista terapeutti ei ole kuullut vähään aikaan. Asiakkaita on aktiivisesti ohjattu kriisiavun ja neuvonnan piiriin.

Vastaamon oma kriisipuhelin oli auki 25.10.–18.12.2020. Kriisipuhelimeen vastasi kriittisimpinä aikoina yhtäaikaisesti 10 terveydenhuollon ammattilaista.

Samoin Vastaamon asiakaspalvelu on tehnyt parhaansa vastatakseen asiakkaiden kysymyksiin ja välittääkseen asiakkaille mahdollisimman ajantasaista ja faktapohjaista tietoa tapahtuneesta. Asiakaspalveluun tuli alun ruuhkahuipussa yli 10 000 puhelua kuukaudessa, joista valitettavasti vain osaan pystyttiin vastaamaan. Sähköposteja tuli lähemmäs 6000, joista suurin osa ensimmäisellä viikolla kriisin julkitulon jälkeen. Asiakaspalveluun rekrytoitiin lisää ihmisiä kiireellisesti ja enimmillään puheluihin ja sähköposteihin vastasi 12 ihmistä. Kohtaamisissa suurin osa ihmisistä oli luonnollisesti järkyttyneitä ja huolissaan. Monet asiakkaamme olivat huolissaan myös toisten asiakkaidemme ja henkilöstön jaksamisesta. Asiakaspalvelijamme kiittävät asiakkaita välittämisestä, lämpimistä sanoista ja myötätunnosta.

Rikostutkintaa ja viranomaisasioita emme valitettavasti voi kommentoida.