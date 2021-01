Amerikkalainen mediajätti tuo striimauspalvelunsa Suomeen – tämä tiedetään nyt

Paramount+ aloittaa maaliskuussa, mutta moni yksityiskohta on epäselvä.

Star Trek: Discovery on yksi niistä sarjoista, jotka ovat kuuluneet CBS All Accessin tarjontaan.­

Paramount+-suoratoistopalvelu on tuloillaan Suomeen, ViacomCBS kertoo tiedotteessaan. Kyseessä on amerikkalaisten Viacomin ja CBS:n muodostama mediayritys.

Palvelussa on kyse entisen CBS All Access -suoratoistopalvelun uudesta brändäyksestä, jolla on tarkoitus korostaa palvelun laajentunutta sisältöä. CBS All Access ei ole ollut saatavilla Suomessa.

Tiedotteen mukaan Paramount+ aloittaa Pohjoismaissa 25. maaliskuuta tänä vuonna. Maita ei erikseen mainittu, yhtiö käytti vain ilmaisua Nordics. Suomi kuitenkin lukeutuu Pohjoismaihin niin maantieteellisesti kuin filmiteollisuuden silmissä.

Suomalaisittain tilanteen tekee oudoksi se, että täällä on jo saatavilla Paramount+-niminen palvelu. Kyseessä on Nelosen Ruutu-suoratoistopalvelun maksullinen lisäpaketti. Nelonen on osa Sanoma-konsernia yhdessä Ilta-Sanomien kanssa.

ViacomCBS:n Paramount+ ei ole kuitenkaan vielä aloittanut missään. Ei ole selvää, vaikuttaako Ruudun paketin olemassaolo mitenkään uuden striimauspalvelun aloittamiseen Suomessa tai toisinpäin.

ViacomCBS ei kertonut hinnoittelua. Nykyisen CBS All Accessin hinnat alkavat noin kuudesta dollarista kuukaudessa.

On myös epäselvää, kuinka kattavasti suomalaiset pääsisivät nauttimaan palvelun sisällöstä, joka tähän asti on nojannut muun muassa laajaan Star Trek -sarjojen tarjontaan.

Muissa suoratoistopalveluissa, kuten Netflixissä, sisällön tarjonta voi vaihdella maittain riippuen suoratoistopalvelun hankkimista esitysoikeuksista. ViacomCBS omistaa laajasti Star Trek -ohjelmien oikeudet, joten ainakaan niiden osalta esitysoikeuksien ei pitäisi olla ongelma.

Asiasta uutisoi muun muassa Ars Technica. Se huomauttaa, että palveluun tulevat Viacomin puolelta MTV, BET, Comedy Central, VH1 ja Nickelodeon. Lisäksi mukana ovat Paramount Picturesin elokuvateattereissa esitetyt filmit.

Epäselvää on myös, onko Suomessa vielä tilaa yhdelle uudelle suoratoistopalvelulle sen jälkeen, kun Disney+ aloitti täällä viime vuonna. Jo silloin pohdittiin, että keskivertokuluttajalle markkinat alkavat olla täynnä.