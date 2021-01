Oikeuden asiakirjat julki: Vastaamon ex-pomo Ville Tapio kiistää tienneensä tietomurrosta – uusi omistaja haluaa purkaa yrityskaupan

Oikeusasiakirjat tulivat tänään osittain julkisiksi.

Psykoterapiakeskus Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ville Tapio kiistää, että hänellä olisi ollut tieto Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta 10.5.2019 tehdyn yrityskaupan aikana. Vastaamoon kohdistui tietomurto syksyllä 2018 ja keväällä 2019.

Tapio sanoo tulleensa tietoiseksi murrosta, kun tietoturvayhtiö Nixulta tilattiin selvitys Vastaamolle 8.9.2020 tulleen kiristysviestin jälkeen.

Asia käy ilmi ex-toimitusjohtajan Helsingin käräjäoikeuteen jättämästä vastauksesta häntä vastaan tehdystä turvaamistoimihakemuksesta. Tapio jätti vastauksensa käräjäoikeuteen joulukuun 18. päivä. Asiakirjoista tuli julkisia tänään.

Tapion mukaan hänet on käytännössä tuomittu julkisuudessa ilman puolustautumismahdollisuutta, ja hän on muun muassa saanut väitteen johdosta useita tappouhkauksia,kun tietovuodon tapahtuminen on yhtiön toimesta henkilöity Tapioon.

Vastaamon Ville Tapiolta ja tämän vanhemmilta ostanut Intera Partnersin holding-yhtiö PTK Midco jätti viime lokakuussa turvaamistoimihakemuksen, jossa se vaati omaisuustakavarikkoa saataviensa turvaamiseksi. Käräjäoikeuden hyväksymän takavarikon arvo oli 9 667 000 euroa.

Vastaamon nykyinen omistaja syyttää Tapiota siitä, että tämä oli tietoinen tietomurrosta myydessään yhtiön kesällä 2019. Kauppahintaa ei ole julkaistu, mutta takavarikon arvon uskotaan olevan lähellä sitä. Nykyinen omistaja on tehnyt yrityskaupasta myös tutkintapyynnön poliisille.

Asiakirjoista käy myös ilmi, että Vastaamon uusi omistaja on ilmoittanut 6.11. haluavansa purkaa kaupan.

Murtautuja jätti Vastaamon palvelimille kiristysviestin 15.3.2019.

Nykyisen omistajan mukaan on ilmeistä, että myyjistä ainakin Ville Tapio on ollut tietoinen tietomurrosta ja palvelimelle jätetystä kiristysviestistä jo kaupasta neuvoteltaessa ja sitä toteutettaessa.

– Tapio on tullut tietoiseksi [...] tietoturvatoimenpiteiden laiminlyönnistä vasta Nixun tutkimuksen jälkeen lokakuussa 2020. Samaten Tapio on tullut vasta Nixun tutkimuksen jälkeen tietoiseksi tutkimuksessa havaituista. 20.12.2018 sekä 15.3.2019 tapahtuneista tietomurroista ja jäljempään tietomurtoon liittyvästä kiristvsviestistä, Tapio sanoo vastauksessaan.

Tapion mukaan kiristyksestä olivat tietoisia yksi tai kaksi Vastaamon it-työntekijää, mutta nämä eivät kertoneet havainnoistaan toimitusjohtajalle. Työntekijät sen sijaan ovat väittäneet kertoneensa asiasta Tapiolle, jolloin tutkinnassa syntyi sana sanaa vastaan -tilanne.

Ville Tapio sanoo lausunnossaan vastustavansa kaikkia häntä kohtaan esitettyjä vaatimuksia ja pyytää käräjäoikeutta hylkäämään vaatimukset kokonaisuudessaan. Hänen mukaansa kaupan purkaminen ei ole ylipäätään mahdollinen seuraamus kauppakirjan ehtojen mukaan.

Tapio kertoo sähköpostitse Ilta-Sanomille, ettei hän voi kommentoida salassapitovaatimusten vuoksi asioita muuten.

Tapio on kommentoinut asiaa julkisuudessa kahteen otteeseen. Ensimmäinen oli julkisessa, mutta sittemmin poistetussa Facebook-päivityksessä 26.10.2020. Silloin Tapio sanoi, että ensimmäinen, marraskuussa 2018 tapahtunut tietomurto paljastui hänelle vasta lokakuussa 2020.

Marraskuussa Tapio antoi lausunnon amerikkalaislehti Wiredille. Siinä hän sanoi, että murrot huomattiin todennäköisesti jo keväällä 2019, mutta hänelle ei kerrottu asiasta. Tapio sanoo antaneensa lausunnon estääkseen virheellistä tietoa leviämästä kansainvälisessä mediassa.

Artikkelia on päivitetty lisätiedoilla.