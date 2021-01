Suomalaisten suoratoistoluvut julki: Disney+ sai rakettistartin

Viihdejätti Disneyn suoratoistopalvelu on kasvanut muutamassa kuukaudessa yhtä suureksi toimijaksi Suomen markkinoilla kuin kaupalliset kotimaiset palvelut.

Disney lanseerasi Disney+-palvelunsa Suomessa syyskuussa. Marvel- ja Star Wars -sisältöjä tulviva palvelu kilpailee medianyhtiö Sanoman Ruutu+:n ja teleoperaattori Telian C Moren kanssa.

Tutkimusyhtiö Finnpanelin tänään julkistamisen tietojen mukaan kahdeksan prosenttia suomalaisista oli marraskuussa Disney+:n tilaaja. Luku on lähes yhtä paljon kuin Ruutu+:n ja C Moren vajaan kymmenen prosentin osuudet.

– Disneyn palvelun sisältötarjonta on kapeampi ja pääpaino enemmän nuorissa ja lapsissa kuin esimerkiksi Netflixin tai HBO:n. Siihen nähden Disneyn osuus on hyvin odotettu, sanoo Finnpanelin toimitusjohtaja Lena Brun uutistoimisto Startelille.

Suoratoistopioneeri Netflixiä tilaa Finnpanelin mukaan kolmannes suomalaisista. Sanoman mukaan sen Ruutu+-palvelulla oli syyskuun lopussa yli 300 000 tilaajaa. Telia puolestaan kertoi lokakuussa, että sen maksu-tv-palveluilla oli syyskuussa 647 000 tilaajaa Ruotsissa ja Suomessa.

Finnpanelin mukaan puolet suomalaiskotitalouksista on tilannut jonkun suoratoisto- tai maksu-tv-palvelun. Palveluiden tarjoajat kertovat, että tavaksi on tullut tilata kotitalouteen yksi vakituinen suoratoistopalvelu ja toinen, jota vaihdetaan herkästi sisältötarjonnan mukaan.

Finnpanelin Brun arvioi, että Disney+ ei näytä ainakaan toistaiseksi syöneen markkinoilla jo olleiden palveluiden tilaajia.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että Disneyn palvelu on otettu rinnalle eli valikoima on kasvanut. Palvelu on vielä sen verran uusi, että luvuistamme ei vielä näe alkavatko muut kärsiä, Brun sanoo.

Disneyn suoratoistopalvelu tuli Suomen markkinoille houkuttelevalla hinnoittelulla, mutta yhtiö ilmoitti jo joulukuussa korottavansa hintojaan tämän vuoden helmikuussa. Samaan aikaan TV5:n ja Kutosen omistava Discovery Finland lanseeraa Dplay-palvelunsa uudelleen Discovery+-nimisenä.

Uutislähetykset kiinnostivat

Perinteisen television keskimääräinen päivittäinen katseluaika kasvoi viime vuonna kolme prosenttia 2 tuntiin 47 minuuttiin. Suoratoistopalveluiden ja muun tv-ruudun käyttöaika kasvoi 20 prosenttia 50 minuuttiin.

Kaupallisista tv-kanavista Telian omistaman MTV3:n katseluosuus kasvoi viime vuonna puolisentoista prosenttiyksikköä 40,1 prosenttiin edellisvuodesta kaupallisesti houkuttelevien 25–54-vuotiaiden keskuudessa. Sanoman Nelosen osuus laski kolmisen prosenttiyksikköä 28,4 prosenttiin.

MTV3:n markkinaosuusluvuissa näkyy se, että hallituksen historialliset koronarajoitustoimet nostivat uutisten ja ajankohtaisohjelmien katselua jopa kolmanneksen keväällä. Viime vuoden katsotuimpien tv-ohjelmien joukossa oli jopa kaksi hallituksen tiedotustilaisuutta, jotka YLE1 lähetti.

Syksyllä MTV3 puolestaan onnistui keräämään suuria katsojamääriä viikonlopun suurille viihdeohjelmilleen. Kokonaisuudessaan koronavuotta leimasi se, että paljon katsojia keräävät urheilukisalähetykset peruttiin.

Ilta-Sanomat on osa samaa Sanoma-konsernia kuin Ruutu+-palvelu.