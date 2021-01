Riski väkivaltaan: YouTube pitää Trumpin pannassa

YouTube jatkaa edellisen presidentin estoa ainakin viikolla, CNBC kertoi.

Vallasta luopunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutuu sietämään YouTube-jäähyään alkuperäistä pidempään. Googlen omistama videopalvelu kertoi CNBC:lle jatkavansa Trumpin kanavan estoa viikolla. Näin ollen esto puretaan aikaisintaan ensi tiistaina.

YouTube asetti kiellon viime viikolla sen jälkeen, kun Trump julkaisi 2,79 miljoonan seuraajan tilillään vääriä väitteitä presidentinvaalien varastamisesta. Trump ei ole hyväksynyt sitä, että hän hävisi vaalit demokraatti Joe Bidenille. Video ilmestyi Yhdysvaltain kongressia vastaan tehdyn hyökkäyksen yhteydessä.

Trumpin kanavalla voi yhä katsoa vanhoja videoita, mutta uusien julkaisu on estetty. Lisäksi videoiden kommentit on piilotettu. YouTuben mukaan estoa jatkettiin, koska on olemassa uhka jatkuvaan väkivaltaan.

Trumpin kommentit ovat olleet liikaa monelle muullekin verkkopalvelulle. Twitter esimerkiksi esti Trumpin henkilökohtaisen tilin pysyvästi sen jälkeen, kun hänen tulkittiin yllyttäneen väkivaltaan viesteissään.

Facebook ja Twitch ovat estäneet Trumpin toistaiseksi.