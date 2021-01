Uusissa Maceissa hämmästyttävä ongelma: ”Tekee hulluksi”

Näytönsäästäjä voi ponnahtaa mielivaltaisesti ruudulle estäen hetkellisesti tietokoneen käytön, MacRumors koostaa.

Applen oman M1-suorittimen sisältävissä Mac-tietokoneissa on ilmennyt mahdollinen ongelma. MacRumorsin keräämien valitusten perusteella usea uuden tietokoneen omistaja on kohdannut ärsyttävän virheen, joka liittyy nopeaan käyttäjänvaihtoon (Fast User Switching).

MacOS Big Sur -käyttöjärjestelmän nopea käyttäjänvaihto sallii käyttäjätilistä toiseen siirtymisen ilman uloskirjautumista. Eri käyttäjät esimerkiksi Applen tukipalstalla ja Redditissä kuitenkin kertovat saaneensa ruudulleen spontaanisti näytönsäästäjän, jota ei pysty sulkemaan. Hiiren osoitin näkyy säästäjän päällä, mutta työpöydälle ei ole pääsyä.

– Minullakin on tämä. Ainoa löytämäni keino päästä takaisin on sulkea ja avata näyttö. Todella ärsyttävää, kirjoittaa nimimerkki breno241 Applen tukipalstalla.

– Sama ongelma täällä. Tapahtuu kaikilla käyttäjätileillä, vaikka kaikilla näytönsäästäjä on kytketty pois päältä. Olen asentanut käyttöjärjestelmän uudelleen ja sitä tapahtuu yhä. Lykkäsin uuden MacBook Airin ostamista, kunnes M1 tuli saataville. Nyt toivon, että en olisi vaivautunut. Tämä tekee meidät hulluiksi, valittaa nimimerkki BloodAndSand samassa keskustelussa.

Ongelmasta pääsee eroon esimerkiksi sulkemalla ja avaamalla MacBookin kannen tai painamalla kevyesti virtanappia. Myös nopean käyttäjänvaihdon estäminen auttaa, mutta silloin käyttäjä menettää yhden kätevän Big Surin toiminnon.

Apple ei ole toistaiseksi vahvistanut virhettä. On epäselvää, liittyykö vika M1-suorittimiin, Big Suriin vai molempiin. On myös mahdollista, että vikaa on ilmennyt aikaisemminkin.

Erään macOS-näytönsäästäjän tekijä pohtii vikaa MacRumorsin kommenteissa. Hänen mukaansa samanlainen ongelma on ilmennyt jo ainakin vuonna 2019 ilmestyneestä macOS Catalinasta alkaen. Hän epäilee syyn olevan siinä, että jokin kaatunut sovellus varastaa käyttöjärjestelmän huomion ja nousee etualalle estäen vuorovaikutuksen näytönsäästäjän kanssa.

Kehittäjä veikkaa, ettei ongelma koske vain M1:tä tai Big Suria, mutta nopea käyttäjänvaihto saattaa saada sen ilmenemään aiempaa useammin.