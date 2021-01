Suomen elintarvikehuolto harjoittelee poikkeustilannetta varten

Harjoituksessa valmistaudutaan elintarvikehuollon toimintaan kyberpoikkeustilanteessa.

Suomen elintarvikehuollon toimijat harjoittelevat tällä viikolla poikkeustilanteita varten. Huoltovarmuuskeskuksen digipoolin järjestämässä kolmipäiväisessä harjoituksessa valmistaudutaan toimintaan kyberhäiriötilanteessa.

Huomenna alkavassa harjoituksessa on mukana elintarviketeollisuuden, kaupan ja jakelun, öljynjakelun, logistiikan ja liikenteen sekä vesihuollon toimijoita. Paino on huoltoketjun osien yhteistoiminnassa ja elintarvikehuollon toiminnassa poikkeustilanteessa.

Viranomaisten, turvallisuusalan ja ict-palveluiden tuottajien ohella mukana ovat yrityspuolelta Meira, vesihuollosta vastaava HSY, SOK:n ABC-polttoainejakelu sekä rekkaliikennettä toteuttava DVR Road Oy.

Osallistujista rakennetaan todellisuutta vastaavia organisaatioita, jotka saavat eteensä realistisen mielikuvitusskenaarion. Paineen alla tilannepelinä toteutettavassa harjoituksessa käsitellään muun muassa toimintaa sosiaalisessa mediassa leviävän disinformaation eli tarkoituksella levitettävän harhaanjohtavan tiedon suhteen.

Kyseessä on osa laajempaa Tieto20-harjoituskokonaisuutta, joka alkoi helmikuussa 2020. Intensiiviharjoituksia on järjestetty toimialoittain. Kaikkiaan edustettuna on ollut 128 organisaatiota, 12 toimialaa, ja harjoitteluun on käytetty 10 000 työtuntia.

Koronatilanteen vuoksi harjoitus järjestetään suurilta osin etäyhteyksien kautta.

Harjoituksen päätyttyä Huoltovarmuuskeskus alkaa valmistella Tieto22-harjoitusta, jossa on määrä laajentaa harjoittelua kansainväliseen yhteistoimintaan, Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Sauli Savisalo sanoi virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa.