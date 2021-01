Cyberpunk 2077 joutui viranomaisen valvontaan – pelintekijä pyytää vuolaasti anteeksi

Pelistudion perustaja ottaa lusikan kauniiseen käteen, mutta Puolan kuluttajaviranomainen tutkii jo jupakkaa.

Joulukuussa pahasti keskeneräisenä ilmestynyt Cyberpunk 2077 -peli osoittautui erittäin ongelmalliseksi etenkin vanhemmilla pelikonsoleilla, mikä on poikinut jopa oikeusjuttuja.

Puolalaisen kehittäjä CD Projekt Redin toinen perustaja Marcin Iwiński julkaisi Twitterissä videon, jossa hän pyytää vikoja anteeksi. Johtaja myöntää, ettei konsoliversion laatu yltänyt studion tavoitteisiin.

– Minä ja koko johtoportaamme olemme syvästi pahoillamme tästä, Iwiński toteaa.

Iwiński pyytää jättämään pelin varsinaiset kehittäjät rauhaan. Hän korostaa ottavansa ongelmista itse vastuun yhdessä yhtiön hallituksen kanssa.

– Oli meidän päätöksemme julkaista peli. Joskin tarkoituksemme ei koskaan ollut, että jotakin tällaista tapahtuisi, johtaja viittaa vikoihin, jotka tekivät pelistä jopa pelikelvottoman vanhemman polven konsoleilla.

Iwińskin mukaan he aliarvioivat, kuinka vaikeaa pc edellä kehitetyn pelin sovittaminen on Playstation 4:lle ja Xbox One -konsoleille. Viime käden tavoite on korjata bugit ja kaatumiset kaikilla alustoilla. Seuraava päivitys on tulossa noin viikon päästä, ja isompi päivitys on luvassa lähiviikkoina.

Cyberpunkiin aiottu ilmainen lisäsisältö on yhä tulossa, mutta se saa nyt odottaa kunnes pelin kiireelliset ongelmat on korjattu. Uuden sukupolven konsoleille Playstation 5:lle ja Xbox Series -sarjalaisille on tulossa niitä ehostava päivitys tämän vuoden loppupuolella.

Puolan kilpailu- ja kuluttajaviranomainen UOKiK on kuitenkin jo aloittanut tutkinnan pelin konsolijulkaisusta, muun muassa PC Gamer kirjoittaa. Viraston edustaja vahvisti julkaisulle, että CD Projekt Redin toimia pelin korjaamiseksi pidetään tarkasti silmällä. Samoin tarkkaillaan, miten studio käsittelee tyytymättömien pelaajien valitukset.

Teoriassa UOKiK voi määrätä studiolle sakon, joka on enintään kymmenen prosenttia sen vuosittaisesta liikevaihdosta.

Sony poisti pelin Playstationin kaupastaan ongelmien takia, eikä ole vielä palauttanut sitä.