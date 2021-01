Kohun synnyttänyt Star Wars -peli on nyt ilmainen – hetken aikaa

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition on Epicin viikon ilmaispeli.

Star Wars Battlefront II on ennen kaikkea moninpeli.­

Melkoisen kohun julkaisunsa aikaan aiheuttanut videopeli Star Wars Battlefront II on nyt saatavissa maksutta Epic Gamesin pelikaupasta Epic Games Storesta. Peli ilmestyi vuonna 2017, eli kyseessä on uudempi kahdesta samannimisestä pelistä.

Moninpelaamista painottava peli on näyttävän näköinen ja vie keskelle kapinallisten ja imperiumin yhteenottoja elokuvista tutuissa paikoissa. Pelaajan tehtävänä on taistella ja auttaa osaltaan omaa puoltaan saavuttamaan voitto. Tarjolla on sekä ensimmäisen persoonan että pelihahmon ulkopuolinen kamera.

Kyseessä on myös yksi pelihistorian kiistanalaisimmista nimikkeistä. Star Wars Battlefront II aiheutti valtavasti raivoa pelaajien keskuudessa mikromaksuistaan, eli pelin sisäisistä ostoistaan. Rahastus oli viritetty niin äärimmilleen, että sen menestyksekäs pelaaminen ilman lisämaksuja oli hyvin vaikeaa. Mekaniikkoihin on sittemmin tehty muutoksia ja korjauksia, mutta pelin maine ehti jo mennä.

Pelin alkumyynti jäi tavoitteista, mistä julkaisija Electronic Arts (EA) syytti suurelta osin juuri kohua mikromaksuista.

Nyt tarjolla oleva versio on Celebration Edition, joka sisältää kaiken kosmeettisen lisäsisällön joka oli ilmestynyt peliin 20. joulukuuta 2019 mennessä.

Peli on saatavissa Windowsille ja on sallittu vähintään 16-vuotiaille. Jos lunastat pelin torstaihin 21. tammikuuta kello 18 mennessä, saat pitää sen ainakin niin kauan kuin Epicin kauppa on olemassa.

Tarvitset ilmaisen tilin Epicin kaupassa ja tämän pelin tapauksessa myös EA:n Origin-palvelussa. Molempia varten pitää myös asentaa asiakasohjelma tietokoneelle.

Koska peli on graafisesti korea, tietokoneesta on syytä löytyä jonkin verran puhtia. Mitään uusinta pelihirmua tuskin kuitenkaan tarvittaneen pelin ollessa jo yli kolmen vuoden ikäinen. On mahdollista, että moninpeliä häiritsee välillä pelaajien puute.