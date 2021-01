Näin pilkot pdf-tiedoston hetkessä – ilman apuohjelmia

Käyttöjärjestelmän tulostustoiminto osaa tehdä pdf-tiedostoja.

Usein tulee vastaan tilanteita, joissa suurempi pdf-tiedosto tulisi pilkkoa useampaan osaan. Tällainen voi olla vaikka tilanne, jossa isomman seurueen konsertti- tai teatteriliput ovat yhdessä tiedostossa. Sekaannusten välttämiseksi liput kannattaa laittaa eteenpäin siten, että kukin saa omansa.

(Tai ainakin tarvetta voi tulla, kun yleisötapahtumiin taas pääsee.)

Suuressa osassa tietokoneita ei ole tähän soveltuvia ohjelmia. Adoben omat pdf-muokkausohjelmistot ovat maksullisia, ja ilmaiset vaihtoehdot eivät ole kaikille tuttuja.

Helpoin tapa jakaa tällainen tiedosto on pilkkoa se Windowsin tulostustoiminnolla, vinkkaa Ilta-Sanomien graafikko Tatu Onkalo.

Windows-sovelluksissa tulostustoiminto löytyy yleensä vasemmanpuoleisesta valikosta tai siihen voi hypätä suoraan ctrl+p -näppäinyhdistelmällä.

Valitse ”tulostus pdf:ksi”, niin saat haluamasi asiakirjan sivut omaan pdf-tiedostoonsa.­

Tulostusnäkymässä on tulostimen valintavalikko, josta valitaan vaihtoehdoksi ”tulostus pdf:ksi”. Kyseessä on virtuaalitulostus, jossa paperitulosteen sijaan lopputulos on pdf-tiedosto.

Samaisesta valikosta voi valita, mikä tai mitkä sivut alkuperäisestä tiedostosta pdf:ään otetaan mukaan. Tällä tavoin on mahdollista tehdä jokaiselle lipulle oma tiedosto, jonka voi välittää jokaiselle vastaanottajalle erikseen sopivaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäisen tiedoston ei tarvitse välttämättä olla pdf. Samalla tavalla voit pilkkoa mitä tahansa tulostettavia tiedostoja pdf-muotoon.