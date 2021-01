Näitä ei riitä kaikille – ylistettyä peliä jaetaan ilmaiseksi sunnuntaihin asti

Little Nightmaresin saa Bandai Namcon kaupasta ilmaiseksi sunnuntaihin asti.

Monet pelintekijät tarjoavat hieman vanhempia pelejään ilmaiseksi, kun pelisarjassa ilmestyy uusi versio. Tämä on markkinoinnillisesti hyvä asia, sillä se tuo usein näkyvyyttä myös uudelle pelille.

Voittajia ovat etenkin pelaajat, jotka saavat ilmaista pelattavaa. Ja kuten elokuvienkin tapauksessa, uusi versio ei ole välttämättä alkuperäistä parempi.

Tällaista tarjousta pelaajille tyrkyttää parhaillaan Bandai Namco, joka jakaa erinomaista vuonna 2017 julkaistua Little Nightmares -peliä ilmaiseksi Windows-tietokoneille.

Tarjous on voimassa sunnuntaihin asti. Julkaisijan mukaan pelille on joka päivä rajallinen määrä koodeja, mutta sen lunastaminen perjantaina iltapäivällä onnistui vaivatta.

Little Nightmares on ylistäviä arvosteluja ja käyttäjäarvioita saanut kauhupeli, joka perustuu lapsuuden pelkoihin. Lajityyppinä on tasohyppely, jossa pelihahmo yritetään saada ulos ahdistavasta kompleksista. Pelin pegi-ikäraja on 16 vuotta.

Pelin Metacritic-arvosana on 81 pistettä ja käyttäjäarvioiden keskiarvo 8,1. Molemmat ovat korkeita lukuja.

Pelin lunastaminen vaatii hieman tavallista enemmän vaivaa. Ensin on kirjauduttava Bandai Namcon kauppaan ja luotava käyttäjätunnus. Pelijulkaisija on poikkeuksellisen utelias käyttäjän tiedoista, mutta kannattaa käyttää omaa harkintaa esimerkiksi katuosoitteen luovuttamisessa.

Kun tunnus on luotu ja aktivoitu, voit klikata lunastamisnappia pelin sivulla. Tämän jälkeen pelin aktivointikoodi tulee nähtäville digitaalisiin tuotteisiisi palvelun käyttäjätiedoissasi.

Jos kauppa antaa ilmoituksen koodien loppumisesta, kannattaa yrittää seuraavan päivän puolella uudelleen. Jaettavien koodien määrä on vuorokausikohtainen. Tarjouksen tarkka päättymisajankohta ei ole tiedossa.

Tämän jälkeen tarvitaan tunnukset Steam-latauskauppaan. Aktivointikoodi syötetään sen tietokonesovellukseen, minkä jälkeen peli on ladattavissa ja pelattavissa.