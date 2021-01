Koodaajalla on kaksi mahdollisuutta arvata salasana oikein – tai menettää bitcoineja 198 miljoonan edestä

Koodaajalla on kaksi arvausta jäljellä. Apuakin on tarjottu – kovaan hintaan.

Bitcoinin arvo on heitellyt rajusti, mutta pitkällä aikavälillä suunta on ollut ylöspäin.­

Sanfranciscolaisella ohjelmoijalla Stefan Thomasilla on tukalat paikat, The Guardian -lehti kirjoittaa. Koodaajalla on hallussaan kymmenen vuotta sitten saamansa 7002 bitcoinia, mutta hän ei pääse niihin käsiksi.

Tämän virtuaalivaluuttaa sisältävän digitaalisen lompakon arvo oli tätä juttua kirjoitettaessa noin 241 miljoonaa dollaria eli 198 miljoonaa euroa. Thomas on kuitenkin unohtanut lompakon salasanan ja on jo käyttänyt kahdeksan arvausta. Hänellä on jäljellä kaksi arvausta. Jos ne menevät väärin, hänen kiintolevynsä salaa itsensä ja hävittää koko omaisuuden.

– Makaan vain sängyssä ajatellen sitä. Sitten menen uudestaan tietokoneelle jollakin uudella strategialla, eikä se toimi ja sitten olen taas epätoivoinen, Thomas kuvaili tuntemuksiaan The New York Times -lehdelle.

Bitcoinin arvo on pompannut pilviin kymmenessä vuodessa. Sen kurssi on viime aikoina ollut hyvin korkealla, mutta myös takapakkia on nähty.

Thomas on saanut avuntarjouksen tietoturva-asiantuntija Alex Stamosilta. Hän lupaa murtaa salasanan, jos hän saa kymmenen prosenttia Thomasin omaisuudesta.

Monet harmittelevat, etteivät aikanaan ostaneet bitcoineja. On kuitenkin esimerkkejä, kuinka niiden omistaminen ei sekään ole ruusuilla tanssimista. Jotkut ovat esimerkiksi myyneet bitcoininsa ”väärään” aikaan ennen kurssin nousemista ja menettäneet tällä tavalla huomattavan omaisuuden.

Toiset taasen ovat joutuneet etsimään bitcoinejaan kirjaimellisesti kaatopaikalta.