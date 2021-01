”Trumpin kannattajien Twitter” löysi uuden kodin verkossa

Parler on saanut uuden isännän, mutta palvelu ei ole vielä palannut toimintaan. Monet käyttäjät eivät välttämättä tule takaisin.

Keskustelupalvelu Parler on saanut uuden isännän verkossa sen jälkeen, kun Amazon antoi palvelulle kenkää.

Mashablen mukaan Parlerin verkkotunnuksen uusi ylläpitäjä on Epik-niminen domain-rekisteröijä. Mashablen mukaan Epik tunnetaan äärioikeiston turvapaikkana verkossa.

Yhdysvaltain oikeiston suosima Parler on tullut suuremman yleisön tietoisuuteen Yhdysvaltain kongressia vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Useat palvelun käyttäjät ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit hävinneen ja pian väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajia.

Kongressi-iskun jälkimainingeissa ei ollut selvää, löytyykö Parlerille uutta kotia. Parlerin perustaja John Matze kertoi sellaisen etsimisen olevan vaikeaa.

– Teemme parhaamme palataksemme verkkoon niin pian kuin mahdollista. Tämä on vaikeaa, sillä jokainen palveluntarjoaja, jonka kanssa olemme keskustelleet, on sanonut etteivät he työskentele kanssamme elleivät Apple ja Google tee näin, Matze sanoi Fox Newsille.

Hän viittasi siihen, että sekä Apple että Google ovat poistaneet Parlerin mobiilisovelluksen kaupoistaan.

Lisävaikeuksia palvelulle aiheuttaa Parlerin kärsimä raju tietovuoto. Palvelusta on tiettävästi ongittu miljoonittain käyttäjien viestejä ja muuta tietoa, joka saattaa kiinnostaa kongressihyökkäystä tutkivia viranomaisia. Moni käyttäjä ei edes välttämättä halua palata takaisin.

Verkko-osoitteen siirto Epikin haltuun ei tarkoita Parlerin välitöntä paluuta. Tätä uutista kirjoitettaessa palvelun osoite Parler.com antoi vielä virheilmoituksen sivun puuttumisesta.