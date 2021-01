Trumpin kannattajien suosima Parler katosi verkosta – jatko epävarmaa

Palvelua isännöinyt Amazon Web Services poisti keskustelupalvelun palvelimiltaan.

Amerikkalainen verkkoyhtiö Amazon Web Services (AWS) on lupauksensa mukaisesti poistanut maanantaiaamuna Parler-keskustelupalvelun verkosta. Verkko-osoite parler.com antaa enää virheilmoituksen. Parler toimi AWS:n palvelimilla.

Parleria on luonnehdittu ”Twitteriksi ilman sääntöjä”, ja se on noussut syksyn aikana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattajien suosioon.

AWS lähetti viime viikolla Parlerille seuraavan viestin:

– Olemme nähneet väkivaltaisen sisällön nopean kasvun nettisivuillanne, mikä rikkoo palvelumme käyttöehtoja, Amazon kirjoitti Parlerille lähettämässään viestissä.

Amazon sanoi kirjeessään Parlerin johdolle pitävänsä palvelua vaarana yleiselle turvallisuudelle.

Suuret sovelluskaupat eli Google Play ja Applen App Store poistivat Parlerin latausmahdollisuuden viikonloppuna. Tämän jälkeen uudet käyttäjät eivät pystyneet enää lataamaan sovellusta, mutta sen käyttö oli yhä mahdollista aiemmin ladatulla sovelluksella tai verkkoselaimella.

Kun AWS on poistanut Parlerin palvelimiltaan, vanhatkaan käyttäjät eivät enää pääse palvelua käyttämään.

Parlerin perustaja John Matze on ilmoittanut palvelun etsivän uutta tahoa, joka voisi isännöidä sitä.

Matze myönsi kuitenkin eilen Fox Newsille, että niin tekstiviesti- kuin sähköpostipalvelut ja jopa omat lakimiehet ovat kääntäneet Parlerille selkänsä.

– Teemme parhaamme palataksemme verkkoon niin pian kuin mahdollista. Tämä on vaikeaa, sillä jokainen palveluntarjoaja, jonka kanssa olemme keskustelleet, on sanonut etteivät he työskentele kanssamme elleivät Apple ja Google tee näin, Matze sanoi Fox Newsille.

Teknologiamedia The Vergelle Parler ei suostunut kommentoimaan asiaa lainkaan.

Teknologiayhtiöitä on kritisoitu, kun ne ovat kiristäneet linjaansa keskustelujen sisällön suhteen. Muun muassa Trumpia vahvasti tukeva republikaanisenaattori Ted Cruz syytti teknologiayhtiöitä sensuurista, puhdistuksesta ja vallan väärinkäytöstä. Hänen seuraajamääränsä Parlerissa oli suurempi kuin Twitterissä.

Teknologiayhtiöt ovat vedonneet siihen, että niiden poistamat palvelut ja somekäyttäjät ovat rikkoneet niiden käyttöehtoja.

Juttua täydennetty Matzen Fox News -sitaatilla sekä Cruzin kommentilla.