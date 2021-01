USA:n oikeiston suosimaa somepalvelua isännöivä verkkojätti uhkaa jäädyttää sivuston – estäisi pääsyn Parler-sovellukseen kokonaan

Amazonin mukaan Parler ei ole poistanut väkivaltaista sisältöä tarpeeksi nopeasti. Apple ja Google ovat estäneet jo sovelluksen lataamisen.

Parler on tullut tunnetuksi oikeiston suosimana sovelluksena, jota on kuvailtu ”Twitteriksi ilman sääntöjä” (kuvituskuva).­

Verkkojätti Amazon on uhannut sulkea oikeiston suosiman sosiaalisen median palvelun Parlerin kokonaan pois verkkopalvelustaan.

Amazonin pilvipalvelu Amazon Web Services on tähän asti isännöinyt Parlerin verkkosivustoa, mutta on nyt uhannut jäädyttää sivuston. Syy tähän on se, ettei sovellus ei ole poistanut Amazonin mukaan tarpeeksi nopeasti väkivaltaisia sisältöjä.

– Olemme nähneet väkivaltaisen sisällön nopean kasvun nettisivuillanne, mikä rikkoo palvelumme käyttöehtoja, Amazon kirjoitti Parlerille lähettämässään viestissä.

Kirjeessä viitataan myös Yhdysvaltojen keskiviikon mellakkaan, jossa presidentti Donald Trumpin tukijat rynnivät kongressitaloon.

Parlerin perustaja John Matze on vahvistanut, että sosiaalisen median palvelu voi olla poissa käytöstä kokonaan ainakin viikon, kun se etsii uutta tahoa, joka voisi isännöidä sivua.

Parler on tullut tunnetuksi oikeiston suosimana sovelluksena, jota on kuvailtu "Twitteriksi ilman sääntöjä". New York Timesin mukaan Parlerissa suunniteltiin keskiviikkona tapahtunutta kongressitalon valtausyritystä, jossa kuoli viisi ihmistä.

Parler on jo poistettu sekä Applen että Googlen sovelluskaupasta. Uudet käyttäjät eivät siis pysty lataamaan sovellusta puhelimiinsa.

Sovellukseen on kuitenkin päässyt nettiselaimen kautta tai jos sen on ladannut aiemmin. Amazonin kielto on kuitenkin laajempi, sillä se voisi estää pääsyn sivustolle kokonaan.

Vuonna 2018 perustettu Parler on New York Timesin mukaan ollut yksi Yhdysvaltain nopeimmin kasvavista sovelluksista. Sovellukseen on siirtynyt lukuisia presidentti Trumpin kannattajia etenkin sen jälkeen, kun Twitter alkoi rajoittaa Trumpin tviittejä. Viikonloppuna Twitter jäädytti Trumpin Twitter-tilin kokonaan.

Bidenin virkaanastujaisissa pelätään myös väkivaltaa

Yhdysvalloissa ollaan yhä huolissaan verkossa tapahtuvasta väkivaltaan yllyttämisestä. Äärioikeiston väkivaltaan yllyttäminen on edelleen kiihtynyt, uutisoi CNN lauantaina. Kanavan mukaan asiantuntijat varoittavat, että yllytys ei päättynyt kongressiin tehtyyn hyökkäykseen, vaan lisää mellakoita saattaa olla tulossa.

Kyberturvallisuuden asiantuntija John Scott-Railton korosti CNN:lle olevansa erittäin huolestunut tulevan presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisten turvallisuudesta. Biden ottaa presidentin tehtävät vastaan Washingtonissa 20. tammikuuta.

– Laaja yleisö kauhistui siitä, mitä Capitolilla tapahtui, mutta äärioikeistolaisen keskustelun piirissä hyökkäystä pidetään menestyksenä, Toronton yliopistossa toimivan kyberturvallisuutta valvovan ryhmän, Citizen Labin, vanhempi tutkija Scott-Railton painotti.