Mediat: Sosiaalisen median palvelu Parler on poistettu Googlen sovelluskaupasta – kuvailtiin ”Twitteriksi ilman sääntöjä”

Uudet käyttäjät eivät pysty lataamaan sovellusta.

Sosiaalisen median palvelu Parler on poistettu Googlen sovelluskaupasta, kertoo muun muassa Guardian. Uudet käyttäjät eivät siis pysty lataamaan sovellusta.

Parler on tullut tunnetuksi oikeiston suosimana sovelluksena, jota on kuvailtu ”Twitteriksi ilman sääntöjä”. New York Timesin mukaan Parlerissa suunniteltiin Yhdysvalloissa keskiviikkona tapahtunutta kongressitalon valtausyritystä, jossa kuoli viisi ihmistä.

Apple sen sijaan esitti perjantaina Parlerille vaatimuksen parantaa sen moderoinnin käytäntöjä tai muuten sovellus poistetaan Applen sovelluskaupasta.

Guardianin mukaan käyttäjävirta Parleriin lisääntyi sen jälkeen, kun Twitter kertoi sulkeneensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin käyttäjätilin.