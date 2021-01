7-vuotias tamperelaispoika sai tubettajalta idean luottokortin ”lainaamisesta” ja höyläsi yksinhuoltajaäidille lihavan Playstation-laskun

Tamperelainen Johanna peräänkuuluttaa YouTube-videoiden julkaisijoiden vastuuta ja ihmettelee Sonyn kylmää vastausta.

Tampereella asuva ja juuri joulun alla työttömäksi jäänyt yksinhuoltaja Johanna, 38, koki järkytyksen pian joulun jälkeen.

– Maanantaina 28.12 huomasin tilitietojani katsoessa, että tililtä oli veloitettu lukuisia Playstation Network -ostoja, Johanna kertoo Ilta-Sanomat Digitodaylle.

Kävi ilmi, että Johannan 7-vuotias poika oli tehnyt ostot luvatta Playstation 4 -konsolilla saadakseen lisävarusteita suositussa Fortnite-pelissä. Hän oli käyttänyt oikeaa rahaa pelin sisäisen valuutan V-Bucksien ja varustepakettien ostamiseen. Laskun yhteissummaksi muodostui 272,55 euroa.

– Kyllähän siinä aluksi raivostuin. Olen työttömänä ja kahden lapsen yksinhuoltajaäiti, joten se on suunnattoman suuri summa. Minun täytyi laskea kymmeneen ihan rauhassa.

Sen jälkeen Johanna kysyi asiaa pojaltaan, joka itku silmässä myönsi tehneensä ostokset. Hän kertoi, ettei ymmärtänyt tehneensä väärin.

Poika oli kaverinsa kanssa tehnyt ostokset lyhyessä ajassa maanantain aikana ottamalla äidin luottokortin ja syöttämällä sen tiedot pelissä. Tapahtuneen jälkeen äiti suojasi tilin salasanalla väärien ostojen estämiseksi.

Idea pilavideosta

Poika sanoi saaneensa idean Zounaas-nimisen Youtube-persoonan videoista. Zounaas, eli hyvinkääläinen Joona Oikarinen, 21, on suosittu suomalainen tubettaja ja hänen kanavallaan on YouTubessa melkein 90 000 tilaajaa. Hänellä on myös toinen kanava, joka on omistettu hänen esittämälleen Pete-nimiselle pikkupojalle. Molempien kanavien videoissa tämä ”Pete” tekee luottokorttiostoksia Fortnitessä vanhempien selän takana. Videoilla on usein satoja tuhansia katselukertoja.

Kaikki sai alkunsa näistä videoista, joiden kuvaukseen Oikarinen lisäsi varoituksen IS Digitodayn yhteydenoton jälkeen.­

IS Diditoday katseli videon, jossa Pete astuu huoneeseen ja menee Fortniteen sanoen, että nyt hän ostaa salaa Battle Pass -kausipassin, koska vanhemmat eivät ole sitä koskaan suostuneet ostamaan. Hän sanoo ostavansa sen salaa äidin luottokortilla. Videossa näytetään, kuinka Pete avaa maksullisia lisäsisältöjä Fortnitessa, mutta yksityiskohtaisia ohjeita luottokortin käyttöön ei anneta. Peteä pelottaa, että äiti saa tietää.

Video on nimeltään Pete ostaa SALAA Season 7 Battle Passin! (Äitin Luottokortilla) - Luukku 7.

– Poikani kertoi, että hänen mielestään se oli ”pränkki”, eli nuorisokielellä jonkin sortin vitsi. Mikä todistaa sen, ettei 7-vuotias ymmärrä tekemäänsä saati seurauksia.

” Poikani kertoi, että hänen mielestään se oli ”pränkki”, eli nuorisokielellä jonkin sortin vitsi.

Johanna peräänkuuluttaa kanavanpitäjien vastuuta.

– Mielestäni näillä tubettajilla pitäisi olla vastuu omasta sisällöstään. Jos tällaista ohjeistusta lapsille suunnatuissa videoissaan antaa, niin kyllä hän mielestäni syyllistyy vähän kuin samaan rikokseen, Johanna pohtii.

”Oli minulla pieni pelko”

Joona Oikarinen ei ollut uskonut, että Pete-videoilla voisi olla tällaisia tosielämän seurauksia.

– Oli minulla siitä pieni pelko, mutta luotin kuitenkin lasten ymmärtävän että tämä on selvästi sketsi ja että näin ei kuuluisi tehdä. Jotkut ovat ilmeisesti ajatelleet, että se olisi jotenkin coolia ja ottaneet mallia Petestä, Oikarinen sanoo Ilta-Sanomat Digitodaylle.

Videoissa ei tuotu esille teon todellisia seurauksia tai varoitettu katsojia. Oikarinen myöntää, että pienen lapsen voi olla vaikea ymmärtää asiaa. Hän on nyt lisännyt kyseisten videoiden kuvauksiin maininnan siitä, että video on sketsi ja näin ei kuulu tehdä.

Oikarinen ei aio poistaa videoita. Hän toivoo vanhempien osaltaan varmistavan, että heidän lapsensa ymmärtävät mikä on oikein ja mikä väärin.

– En koe olevani tästä vastuussa, Oikarinen sanoo korostaen vanhempien aiemmin antaneen videoista myönteistä palautetta.

” En koe olevani tästä vastuussa.

– Olen saanut äideiltä ja isiltä kiitoksia, että olen tuottanut heidän lapsilleen iloa.

Sony sanoi ei

Johanna otti jo samana päivänä yhteyttä Playstationiin saadakseen ostokset mitätöityä. Vastaus oli kuitenkin karu.

– He eivät kokeneet olevansa millään tavalla korvausvelvollisia, vaikka on kyse alaikäisen lapsen luvatta tekemistä ostoksista.

– Siinä tuli totaalinen romahdus, Johanna myöntää kuultuaan muista samankaltaisista tapauksista, joissa ostokset on suostuttu korvaamaan.

Riippumatta siitä kuka ostoksen on tehnyt, Playstation Networkin yleisten käyttöehtojen mukaan varoja ei pääasiassa hyvitetä. Tähän on olemassa tiettyjä poikkeuksia. Playstationin suomenkielisen peruutuskäytännön mukaan asiakkaalla on 14 päivää aikaa pyytää rahojaan takaisin Playstation Network -ostoksen jälkeen. Mutta jos sisällön lataamisen tai suoratoiston on aloittanut, siitä ei voi enää saada hyvitystä, ellei sisältö ole viallinen.

Kiistoja on jouduttu joskus puimaan Kuluttajariitalautakunnassa, joka ainakin yhdessä tapauksessa suositti hyvittämään maksut.

Lue lisää:

Playstationin asioista vastaava viestintätoimisto viittasi Playstationin käyttäjäehtoihin ja pyysi Sonylta lisätietoja. Niitä ei ollut kuitenkaan tullut 3 vuorokauden kuluttua kommenttipyynnöstä.

Pleikkari hyllylle

Oikarinen on pahoillaan tapahtuneesta ja kehottaa äitiä ottamaan yhteyttä Fortniten julkaisijaan Epic Gamesiin rahojen palauttamiseksi.

– Ei ollut millään tavalla tarkoitukseni tällaista harmia aiheuttaa.

Johannalla ei ole energiaa lähteä riitelemään asiasta enempää, mutta hän haluaa olla esimerkkinä muille vanhemmille.

– Olkaa varuillaan lastenne kanssa. He ovat neroja, jotka osaavat käyttää elektroniikkaa paremmin kun useammat meistä aikuisista. Olkaa varovaisia myös YouTubesta katsottavan materiaalin suhteen, josta lapset voivat saada vinkkejä näihin väärinkäytöksiin, äiti neuvoo.

Johannan pojan Pleikkari on vielä tämän viikon kaapin hyllyä koristamassa.

– Nyt täytyy loppu energia käyttää siihen, kuinka saada vuokrarahat kasaan.