Pelaajien kehuma teos tarjolla ilmaiseksi – joka pelikerralla erilainen

Crying Suns todistaa, ettei Epic ole vieläkään lopettamassa ilmaisten pelien tarjontaansa.

Epic Games -pelitalon joululahja pelaajille oli 15 päivittäin vaihtuvaa peliä, jotka tarjottiin ilmaiseksi Epic Games Store -pelikaupassa. Nyt on palattu arkeen, eli tarjolla on yksi tai useampia pelejä ilmaiseksi yhden viikon ajan.

Tällä hetkellä saatavilla on Crying Suns -avaruuspeli, joka on lunastettavissa Windowsin lisäksi myös Macille. Kyseessä on taktiseksi kuvattu, mutta kenties myös strategian puolelle kallistuva avaruuslaivaston johtamispeli, jossa tutkitaan luhistunutta imperiumia.

Crying Suns on niin sanottu roguelite. Lajityypin pelit perustuvat yleensä satunnaisesti luotaviin kenttiin ja vihollislaumoihin. pelissä yleensä kuollaan usein ja/tai tehdään useita läpipeluita, joiden jälkeen pelin voi aloittaa uudestaan aina vähän paremmalta pohjalta ja erilaisena. Se ei ole kuitenkaan lajityypin raskas edustaja eli roguelike.

Peli nauttii hyvää mainetta saaden sekä Metacriticissä että Steamissa keskiarvoltaan kehuvat arviot.

Jotta pääset pelaamaan ilmaiseksi, peli tulee lunastaa torstaihin 14. tammikuuta kello 18 mennessä. Lisäksi tarvitset ilmaisen käyttäjätilin Epicin kaupassa ja ilmaisen asiakasohjelmiston tietokoneellesi.

Itse peli ei ole kovin kuormittava, eli vähän vanhemmallakin matolaatikolla pärjää.

Steamissa pelin normaalihinta on 20,99 euroa.