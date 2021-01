Sanna Marinin nimissä leviää karu huijaus – jos tällainen näky tulee vastaan, kierrä kaukaa

Valtioneuvoston kanslian turvallisuusjohto selvittelee ministerien nimissä tehtyjä huijauksia kuukausittain.

Facebookissa silmiin osuu hätkähdyttävä näky. Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) näyttäisi puhuvan joulun pyhäpäivänä suorassa lähetyksessä sosiaalisessa mediassa. Katsojia lähetyksellä on sillä hetkellä vain 14.

Samassa yhteydessä pyörii rahakas visa. Kymmenelle ensimmäiselle oikein vastanneelle on luvassa jokaiselle 5 000 dollarin voitto. ”Tietokilpailuun” on tullut kolme vastausta. Kysymys kuuluu: paljonko on 4+4.

Liian hyvää ollakseen totta?

Kyllä. Kyseessä on huijaus.

Sanna Marin ei puhu suorassa lähetyksessä. Katsojille näytetään Marinin puheen tallennetta, jota uskotellaan suoraksi. ”Suora lähetys” ja ”visa” pyörivät tekaistun sometilin kautta. Kukaan vastanneista ei saa rahaa. He saavat enintään huijarit kintereilleen.

Vastaavanlaisia julkkishuijauksia tehtiin Marinin kasvoilla ja nimellä Facebookissa useita joulukuun 2020 aikana.

Samanlaiset huijaukset yleistyivät Facebookissa loppuvuonna. Reuters kertoi joulukuun puolivälissä tapauksista, joissa somekäyttäjiä vedätettiin muun muassa viihteen supertähtien Jennifer Lopezin ja Snoop Doggin, NBA-tähti LeBron Jamesin ja Hollywood-näyttelijä Will Smithin nimissä.

Huijauksissa toistui sama kaava kuin Marinin nimissä tehdyissä vedätyksissä. Julkkiksesta aiemmin tehtyä videotallennetta esitettiin ikään kuin suorana tekaistun sometilin kautta.

Texasilainen luottolaitos Resource One varoitti jo viime syyskuussa julkkishuijauksista. Resource One havainnollisti kuvin, kuinka Will Smithin viralliselta Facebook-tilillä kesäkuussa näytettyä videota toistettiin myöhemmin ”suorana lähetyksenä” valeprofiilin kautta. Yhtiön mukaan huijarit kalastavat kyselyyn vastanneilta yksityisviesteillä pankki- tai mobiilimaksutunnuksia.

Will Smithin nimissä tehty huijaus oikealla. Videon yläreunassa näkyy livelähetyksen symboli. Todellisuudessa ”suorana” näytetty video on tallenne kesäkuulta. Vasemmalla alkuperäinen Will Smithin tekemä video.­

Resource One neuvoi somekäyttäjiä tarkastelemaan kriittisesti tiliä, jonka kautta rahakasta arvontaa tai kilpailua pyöritetään. Ensimmäisenä tulisi katsoa, onko julkkiksen nimen vieressä sinistä vahvistusmerkkiä, joka vahvistaa sivuston aidoksi. Kaikilla julkisuuden henkilöillä ei kuitenkaan ole vahvistusmerkkiä, mutta aidolla profiililla on olettavasti lukuisia, jopa satoja kuvia ja pitkä päivityshistoria. Valetilillä on usein vain muutamia kuvia ja päivityksiä.

Kuvakaappauksia Sanna Marinin aidolta Facebook-tililtä. Näissä tilin omistajan nimen perässä on sininen varmistussymboli.­

Marinin esikunta on tietoinen huijauksista

Pääministerin erityisavustaja Pirita Ruokonen kertoi IS:lle sähköpostitse uudenvuoden aattona, että esikunta on raportoinut kaikki vastaan tulleet huijaukset Facebookille, joka on ne Ruokosen mukaan nopeasti poistanut.

– Tilannetta seurataan jatkuvasti. Myös valtioneuvoston kanslian turvallisuusjohto on asiasta tietoinen, Ruokonen viestitti.

Johtava asiantuntija Juha Pallaspuro valtioneuvoston kanslian valmiusyksiköstä sanoo, että ministereiden nimissä tehtaillut huijaukset ovat yleisiä ja niihin joudutaan puuttumaan kuukausittain. Taustalla voi olla joko puhtaasti kiusantekoa, raha tai tarkoituksellinen ministerin maineen haittaaminen.

– Marininkin kohdalla näitä tulee esiin kuukausittain.

Pallaspuro sanoo, että valtioneuvoston kanslia saa aktiivisilta kansalaisilta usein ilmoituksia valetileistä. Tilien taustalla toimivien henkilöiden jäljille on Pallaspuron mukaan vaikea päästä. Valtioneuvoston kanslian yleinen toimintatapa on pyytää someyhtiötä poistamaan valetili. Valtioneuvoston valmiusyksikkö käy tapaukset läpi ministerin kanssa, ja ministeri tai tämän esikunta tekee tilistä ilmoituksen.

– Ikävä kyllä nämä valtioneuvoston jäsenet tai heidän esikuntansa joutuvat tekemään turhaa työtä, kun joku kiusallaan tai vakavammassa tapauksessa rikollinen tai muu toimija aiheuttaa hämmennystä ministeriä kohtaan.

Myös rikosilmoitusta voidaan harkita, jos teko on tarpeeksi vakava, Pallaspuro lisää.

Tökeröitä huijauksia

Livehuijauksen lisäksi Marinin identiteettiä on käytetty myös toisenlaisessa Facebook-huijauksessa, jossa huijausviestiä jakaneille on luvattu hurjia, jopa kymmenien tuhansien eurojen summia. Joulukuun lopulla Facebookissa kiertänyttä huijausviestiä on jaettu tililtä, jossa on käytetty Sanna Marinin kuvaa. Yhdellä tällaisella valetilillä Marinin etunimi oli kirjoitettu väärin yhdellä n-kirjaimella. Nyt valetili on poistunut tai poistettu.

Kuvakaappaus Sanna Marinin nimeä ja kuvaa käyttäneestä huijaustilistä. Jos tällainen postaus tulee vastaan, kierrä se kaukaa. Huijaus kiersi somessa joulukuun lopulla. Nyt valetili on poistunut tai poistettu.­

Helsingin poliisista vahvistetaan Ilta-Sanomille, että kuvauksen mukaista tapausta tutkitaan Helsingin poliisilaitoksella identiteettivarkautena. Poliisi ei löytänyt sellaisia rikosilmoituksia, joissa henkilö olisi joutunut Marinin nimissä tehdyn huijauksen uhriksi somessa. Viranomaisten arvion mukaan syy hyvään tilanteeseen saattaa löytyä Marin-huijausten tökeryydestä. Huijaukset on todennäköisesti käännetty vieraalta kieleltä automaattikääntäjän avulla suomeksi, minkä vuoksi teksti on kömpelöä ja jopa hankalasti luettavaa.

Laajaa rikollista toimintaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus ei ole saanut vielä ilmoituksia Marinin nimissä tehdyistä huijauksista. Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Helinä Turunen sanoo, että julkisuuden henkilöiden identiteettejä käytetään systemaattisesti erilaisiin huijauksiin ja julkkishuijaukset ovat laajaa rikollista toimintaa.

– Tällaisissa yhteyksissä yritetään saada haltuun pankkitunnuksia, luottokorttitietoja tai pyydetään sijoittamaan kryptovaluuttahuijauksiin.

Turunen mainitsee yhtenä rikollisten käyttämänä julkisuuden henkilönä Koneen pääomistajan Antti Herlinin. IS kertoi toukokuussa 2019 verkossa leviävästä huijauksesta, jossa nettirikolliset kauppasivat kryptovaluuttaa Herlinin ja Ylen Matti Röngän nimissä. Herlin varoitti HS:n haastattelussa saman vuoden heinäkuussa nettihuijareista, joille osa oli menettänyt koko omaisuutensa.

Lue lisää: Nettihuijarit kauppaavat kryptovaluuttaa Matti Röngän ja Antti Herlinin nimissä

Turusen mukaan logiikka julkkishuijauksissa on yksinkertainen: huijari vetoaa uhriin auktoriteettiasemassa olevalla henkilöllä. Uhreja ohjataan näiden ihmisten nimissä luopumaan omaisuudestaan tai henkilötiedoistaan, joita voidaan käyttää myöhemmin rikolliseen toimintaan.

– Siinä vaiheessa ollaan hyvällä mallilla, jos omia luottokorttitietoja, pankkikortin tunnuksia tai henkilötietojaan ei ole antanut eteenpäin.

Entä, jos huomaa antaneensa näitä tietoja vääriin käsiin?

– Omaan pankkiin välittömästi yhteyttä, jos on antanut luottokorttitietonsa tai verkkopankkitunnuksensa ja poliisille rikosilmoitus identiteettivarkaudesta, mikäli on antanut kuvan omasta henkilökortistaan tai passistaan.

Olisiko somen käyttäjille hyvää nyrkkisääntöä, jolla tällaisilta huijauksilta voisi välttyä?

– Ajattele, miten toimisit, jos joku fyysisessä maailmassa kävelisi vastaan ja kertoisi antavansa sinulle ison tukun rahaa, kunhan vain luovutat luottokorttitietosi tai neuvoisi ostamaan kryptovaluuttaa hyvällä voitolla.

Tietoturva-asiantuntija painottaakin, että terve epäilys on hyvästä. Jos vastaan tulee tarjous, joka kuulostaa erityisen hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole totta.