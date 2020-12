Tässä 11 peliä, joita pelattiin tänä vuonna paljon – onko oma suosikkisi mukana?

Samanaikaisten pelaajien määrissä nähtiin kuluneena vuonna iso muutos. Steam paljastaa pelatuimmat pelit.

Sekä GTA V (vasemmalla) että Cyberpunk 2077 ovat K-18-pelejä. Tähän on painavat syyt.­

Valven tietokonepelaajille suuntaama verkon pelikauppa Steam on vetänyt yhteen päättyvää pelivuotta. Steam paljasti muun muassa pelatuimmat pelinsä. Se tarkoittaa pelejä, joilla oli eniten samanaikaisia pelaajia vuoden 2020 aikana.

Steam sisällytti listaan kaikki pelit, joilla on ollut yli 30 000 samanaikaista pelaajaa vuoden kuluessa. Pelit jaettiin neljään ryhmään, joissa ovat yli 200 000, yli 100 000, yli 50 000 ja yli 30 000 yhtäaikaista pelaajaa saavuttaneet pelit.

Yli 200 000 samanaikaista pelaajaa saavuttivat muun muassa ongelmistaan huolimatta suosittu Cyberpunk 2077, etenkin moninpelinsä ansiosta kestosuosiota nauttiva Grand Theft Auto V, hetkellisesti valtavaan suosioon noussut Among Us, selviytymispeli Terraria ja tarinavetoinen seikkailu Life Is Strange 2.

Yli 200 000 samanaikaista pelaajaa saavuttivat:

Grand Theft Auto V

Destiny 2

Among Us

Cyberpunk 2077

Counter-Strike: Global Offensive

Mount & Blade II: Bannerlord

Playerunknown's Battlegrounds

Monster Hunter: World

Dota 2

Terraria

Life Is Strange 2

Pelit ovat satunnaisessa järjestyksessä, sillä Steam ei paljastanut tarkkoja lukuja.

Yli 100 000 yhtäaikaista pelaajaa saivat muun muassa Football Manager 2020, Doom Eternal, Path of Exile ja Cyberpunk 2077 -tekijöiden edellinen hitti The Witcher 3: Wild Hunt.

Steam ei kerro pelien tarkkaa järjestystä. Alemmista ryhmistä löytyvät muun muassa Civilization VI, Dead by Daylight, Red Dead Redemption 2, uusi Microsoft Flight Simulator, Hades, Assassin's Creed Odyssey, Death Stranding ja suomalainen kaupunginrakentelupeli Cities: Skylines.

Piikit samanaikaisten pelaajien määrissä olivat tänä vuonna paljon korkeammat vuoteen 2019 verrattuna. Kun vuoden 2019 aikana 12 nimikettä saavutti yli 100 000 samanaikaista pelaajaa Steamissä, nyt pelejä oli 26. Steam ei spekuloi syyllä, mutta koronavuosi lienee tarjonnut kotiin pakotetuille ihmisille enemmän aikaa pelaamiseen.

Kaikkiin neljään ryhmään mahtui yhteensä 93 peliä. Steam jätti huomiotta esimerkiksi arvonnoista tai ilmaisista viikonlopuista johtuneet lyhyet piikit pelien suosiossa.

Steamissa on käynnissä jouluale, joka päättyy ensi tiistaina 5. tammikuuta. Useat listalla olevat pelit ovat tällä hetkellä alennuksessa.

Myös kilpailevassa Epic Games Storessa on vielä ale käynnissä. Sieltä on voinut myös poimia ilmaiseksi joka päivä vaihtuvia ja normaalisti maksullisia pelejä. Tämä 15 pelin kampanja vetää viimeisiään, mutta halukkaiden kannattaa käydä katsomassam mitä on tarjolla.