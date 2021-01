Raahelaista videota VR:n tavarajunasta on katsottu 62 miljoonaa kertaa – massiivinen hitti Aasiassa

Youtubessa kohta vuosikymmen sitten julkaistu suomalaisvideo on noussut älyttömään suosioon.

Raahessa kuvattu ja Youtubessa vuonna 2010 julkaistu video esittää tavarajunan ohiajon muutamasta kamerakulmasta. Ei enempää eikä vähempää. FIN freight train 5012 with different camera angles -nimisellä videolla on kuitenkin noin 62 miljoonaa katselukertaa.

Video on katseltavissa jutun lopussa.

14.6.2010 julkaistun videon kuvaus määrittelee sisällön seuraavasti: ”Juna T-5102 Raahesta Hämeenlinnaan vetureina 2 kpl Sr1 vedettävänään 42 vaunullista teräskeloja.”

Videon on julkaissut nimimerkki johihesu. Kanava on edelleen aktiivinen, ja viimeisin video on noin kolmen viikon takaa. Yksikään kanavan muista videoista ei ole kuitenkaan saavuttanut läheskään samanlaisia katsojamääriä. Joillakin videoilla on kymmeniä tuhansia katsojia ja parilla yli 100 000 katselukertaa. Junavideo on lähes aivan katsontakerralla aivan omassa luokassaan.

Johihesu kommentoi puolisentoista vuotta sitten videon suosiota näin:

– Ei minkään tason hajua, että miks just tämä klippi on päässyt noin mittavaan jakoon. Kun tietäisi sen, niin toki hyödyntäisin muissakin videoissa, johihesu vastasi Youtubessa yhdelle kommentoijalle viitisen kuukautta sitten.

IS Digitodaylle johihesu kertoi noin vuosi sitten, että juurikin hänen junavideonsa, joita on useampia, ovat olleet katsotuimpia.

Usein äkillisen suosion selittää videon jako jossain näkyvässä paikassa muualla netissä. Jotain saattaa kertoa se, että lukuisat videon kommentoijat ovat Intiasta. Johihesun mukaan suurimmat katsojamäärät ovat tulleet Intiasta ja Taiwanista. Intialaisten osuus katsojista oli noin vuosi sitten huikeat 75 prosenttia.

– Intialaisten määrälle ei ole tiedossani mitään järkevää selitystä, johihesu sanoo IS Digitodaylle.

Johihesu veikkasi, että video on saattanut yksinkertaisesti päästä Youtuben suosituksiin antaen sille tavallista enemmän näkyvyyttä. Katsojamäärät kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti viikoittain ja kuukausittain. Päiväkohtaiset erotkin voivat olla valtavia. Parhaana päivänä videota katsottiin yli 400 000 kertaa, kun taas parin päivän kuluttua voi katsojamäärä olla 5000.

Videon suosio on kuitenkin kestänyt, sillä viimeisen vuoden aikana katsojia ollut runsaat 10 miljoonaa.

Verottaja kiinnostui

Videota alettiin katsoa tosissaan viime keväällä 2019, joskin video oli nauttinut vaihtelevaa suosiota jo useamman vuoden ajan, selviää Social Bladen nettityökalusta.

Videota leimaa vielä yksi erikoinen piirre. Huomattavan katsojamäärän lisäksi se näyttää jakavan voimakkaasti mielipiteitä. Videosta on tykätty noin 68 000 kertaa, mutta alapeukkuja on kertynyt noin 39 000. Johihesun mukaan tämä johtuu siitä, että videossa ei sinänsä ole mitään erikoista ja se oli tarkoitettu harjoitustyöksi. Katsojat saattavat kokea sen viimeistelemättömäksi.

Suosion myötä on video myös tuottanut tekijälleen jonkin verran riihikuivaa.

Jutun alkuperäinen versio on julkaistu 28.11.2019. Artikkeli on päivitetty ajan tasalle.