Menivätkö nämä ohi? IS esittelee loppuvuoden pelihelmet

Vuosi vaihtui ja kuviot sitä myöten – tai ei ihan kaikilta osin. IS:n tammikuun pelitärpit palaavat viime vuoden lopun antiin ja nostavat sieltä esiin neljä huippupeliä, jotka olivat mennä ohi.

Kattaus henkii hyvää tunnelmaa ja kekseliästä näkökulmaa. Tarjolla on pelikokemuksia seurustelusta, kuolemasta ja alkuperäiskansojen tunnelmista. Sokerina pohjalla on ratkiriemukas pomppimispeli koko perheen iloksi.

Haven

Romanttinen tieteispeli Haven tarjoaa erikoisen pelikokemuksen, jossa rauhoitutaan kiehtovan parisuhteen äärelle. Jos ohjaimeen ei hetkeen koske, pelihahmot kietoutuvat suudelmaan.­

(Kehittäjä: The Game Bakers. Saatavilla: pc, PS5, Xbox One, Xbox Series X, tulossa PS4, Switch. Pegi 18.)

Harva peli käsittelee parisuhdetta yhtä monipuolisesti ja kiinnostavasti kuin scifipeli Haven. Kyseessä on ainutlaatuinen sekoitus toimintaseikkailua, roolipelaamista ja visuaalista novellia. Tässä on herkkupala, jota ei kannata ohittaa.

Rakastavaiset ovat paenneet oudolle planeetalle, jota vaivaa selittämätön tauti. Se on saanut alueilla käyskentelevät oliot vihamielisiksi. Ympäristöstä löytyy lisäksi raaka-aineita varusteisiin ja kokkaamiseen.

Vihollisia kohdataan vauhdikkaissa, vuoropohjaisissa kamppailuissa. Niissä ei kuitenkaan tapeta ketään, vaan vastapuoli palautetaan lopulta järkiinsä. Tarkoitus on myös puhdistaa planeettaa leijumalla sen pinnalla rakettisaappaiden avulla. Silloin ohjaaminen muistuttaa yllättäen ajopeliä.

Lainehtivan raikasta tunnelmaa ja sykähdyttäviä värejä huokuva Haven tarjoaa unohtumattomia hetkiä. Oleellisin vetovoima on tarinassa, jossa on hyvää seksuaalista latausta ja ymmärrystä yhdessäolon tärkeydestä – sen kaikissa iloissa ja suruissa.

I Am Dead

Mielenkiintoinen koukku ei kuvissa aukea, mutta I Am Dead rakentuu oivaltavan idean varaan. Seikkailupelissä jokaiseen taloon, tavaraan ja ihmiseen voi tarkentaa ja tutkia niitä läpileikkaamalla.­

(Hollow Ponds, Richard Hogg. Pc, Switch. Pegi 7.)

Vakavaa aihetta voi käsitellä myönteisesti. Sen osoittaa seikkailupeli I Am Dead, jossa kuolema aukeaa elämänilon kautta. Sarjakuvamaisen värikäs peli näyttää myös, miten pitkälle kekseliäs pelimekaniikka kantaa.

Tarina kertoo hiljattain menehtyneestä museonhoitajasta, joka jää haamuksi kotikyläänsä. Papparainen huomaa, miten tärkeä hän on ollut asukkaille. Hän myös hoksaa uuden tehtävänsä: yhteisölle täytyy löytää henkimaailman suojelija, sillä edellinen lopettaa.

Seuraajan etsiminen tapahtuu leijumalla kylässä, tutkimalla joka nurkkaa ja juttelemalla kuolleille. Oivaltava pelattavuus takaa kiinnostavuuden. Pelissä tarkastellaan rakennuksia, esineitä ja hahmoja yliluonnollisesti joka kulmasta ja kerrosten läpi nähden.

Kyse on eräänlaisesta röntgenkatseesta, jolla poraudutaan pintojen läpi asteittain. Näin näkee vaikkapa laatikoiden sisään, eläinten vatsaan tai ihmisten ajatuksiin. Kelpo jipon varaan rakentuu liuta kuva-arvoituksia, joiden pähkäily on enemmän hauskaa kuin haastavaa.

The Pathless

Vauhtia todellakin piisaa toimintaseikkailussa The Pathless. Tai sitten ei, sillä pitkään juoksuun pääsee vain, jos onnistuu napsimaan jousipyssyllä taianomaisia maalitauluja tasatahdissa.­

(Giant Squid. iOS, pc, PS4, PS5. Pegi 12.)

The Pathless on avoimen maailman toimintaseikkailupeli, jossa juostaan, lennetään ja ammutaan jousipyssyllä. Ei kuulosta järin erikoiselta, vai mitä? Ei hätää, nyt kyse on siitä, miten osa-alueet toteutetaan.

Idea on, että alueella ei ole vihollisia, vaan jouskarilla ammutaan valonuolia leijuviin maaleihin. Tämä antaa pelihahmolle energiaa, jota käytetään juoksuvauhdin ylläpitämiseen. Tähtääminen on helppoa, mutta rytmin hakeminen vaatii aikaa.

Metsissä ja pelloilla kirmataan valtaisalla ketteryydellä. Hypyn aikana maalitauluihin osumalla ilmalentoa voi jatkaa rotkojen yli. Vierellä lentää myös kotka, jonka jalkoihin tarttumalla liidellään kauas.

Alue on täynnä antoisia pulmia, joista tarvitsee ratkaista vain osa. Silloin tosin missaa paljon – salaisuudet mukana lukien.

Tyylikäs grafiikka ja vahva musiikki täydentävät syvän kokonaisuuden. Eikä tule unohtaa alkuperäiskansojen mielenmaisemaan vievää tarinaa, joka puhuu luonnonsuojelun puolesta.

Sackboy: A Big Adventure

Leikkisä tasohyppely on parasta hyvässä porukassa. Peli on PS5:llä sangen näyttävä, lataa nopeasti ja tuntuu tarkan tärinän avulla käsissä jännältä. Letkeä Suomi-dubbaus kruunaa kokonaisuuden.­

(Sumo Digital. PS4, PS5. Pegi 7.)

Tässäpä on positiivinen yllätys. Tasohyppelypeli Sackboy: A Big Adventure vaikuttaa äkkiseltään pliisulta ja riskittömältä. Peli kuuluu LittleBigPlanet-sarjaan, mutta se hylkää tutun 2d-pomppimisen sekä omien kenttien ja minipelien rakentamisen.

Miten väärässä ensivaikutelma onkaan! Kyseessä on todellinen pomppimisen ilopommi, joka pääsee todelliseen vauhtiin vasta muutaman tasapaksun kentän jälkeen. Sitten luovuus pulppuaa käsityöteemaisissa kentissä. Ratkiriemukas peli osoittautuu myös ilahduttavan pitkäksi.

Sivuttaisesta ylävinkkelistä nähtävä hyppiminen viihdyttää jo yksin, mutta kokemuksen voi jakaa kaikkiaan neljän hengen kesken. Se myös kannattaa, sillä samalta ruudulta yhdessä pelattuna lystikäs anti pääsee parhaaseen loistoonsa.

Sackboy: A Big Adventure on parhaita moninpelattavia tasoloikkia aikoihin – varsinkin perheille. Siksi on erityisen mukavaa, että peli on suomeksi puhuttu. Jälki on vieläpä erinomaista, ja kaikki valikotkin on käännetty tutuksi kotimaiseksi.