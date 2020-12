Windowsissa on sisäänrakennettu työkalu, jolla saat tehtyä tärkeän tallenteen hetkessä

Windows 10:n Pelipalkissa on videotallennuksen ruudulta mahdollistava työkalu.

Pelipalkissa on muitakin käteviä toimintoja, kuten tietokoneen suorituskyvyn mittari.­

Toisinaan tulee tarvetta tallentaa tietokoneen näytöllä tapahtuvia asioita. Tähän on olemassa omia sovelluksia, kuten ilmainen OBS Studio. Se on monien videontekijöiden valinta on OBS Studio lukuisten säätömahdollisuuksiensa ja ruudun mutkattoman tallentamisen takia.

Aina ei kuitenkaan tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, sillä Windows 10:ssä on sisäänrakennettu tallennin osana Pelipalkki-työkalua (englanniksi Windows Game Bar).

Avaat Pelipalkin näppäinkomennolla Win + G. Saat ruutuun ilmoituksen Haluatko avata pelipalkin. Sen alla on teksti Kyllä, tämä on peli ja sen vieressä laatikko. Laita siihen ruksi voidaksesi tallentaa näkymää. Itse tallennus alkaa vakiona komennolla Win + Alt +R, mutta siihen voi valita myös omat pikanäppäimensä.

Työkalu suostuu nauhoittamaan myös muita näkymiä kuin pelejä, mutta nauhoitus keskittyy vain päällimmäisenä olevaan ikkunaan. Tällöin esimerkiksi ikkunassa oleva selainnäkymä on ainoa asia, joka ruudulta tallennetaan. Tällöin taustalla oleva työpöytä ja muut mahdollisesti auki olevat sovellusikkunat eivät tallennu videolle.

Pelipalkin ja -tallentimen asetuksia pääsee säätämään avaamalla Windows 10:n asetusvalikko. Paina vasemman alanurkan aloitusnapin takaa löytyvää hammasratasta ja valitse Pelaaminen. Pelipalkki-kohdassa voit päättää, onko toiminto edes käytössä ja valita näppäinkomentoja videoita, mutta myös esimerkiksi pelkkiä kuvakaappauksia varten.

Pelitallennin-valikossa voit esimerkiksi valita, mihin kansioon videot tallennetaan ja millä laadulla. Tässä valikossa on myös vaihoehto tallentaa vain peliääntä. Tämä on kätevää tilanteissa, joissa pelaamisen lisäksi haluaa vaikka soittaa musiikkia tai pitää videota auki verkkoselaimessa. Tällöin nämä muut äänilähteet eivät tallennu osaksi videota.

IS Digitodayn testissä paras laatu tuotti videoita, joita oli vaikea erottaa alkuperäisestä pelikuvasta. Hauskuudella on kuitenkin varjopuolensa. Ajan saatossa videokansioon voi kertyä gigatavuittain ja taas gigatavuittain videoita, joiden takia levytila voi lopulta käydä vähiin. Älä siis unohda poistaa pätkiä, joita et halua säilyttää.

Pelitallennin tuottaa mp4-tiedostoja, jotka ovat sellaisenaan yhteensopivia esimerkiksi videopalvelu YouTuben kanssa. Työkalulla voi myös haluttaessa tallentaa omaa puhetta mikrofonilla, mikä on tuikihyödyllistä monille videopelejä suuremmalle yleisölle videoiville.

Juttu on julkaistu alun perin 30.3.2018.